Francúzsko začne na budúci týždeň dodávať Ukrajine obrnené vozidlá

Paríž 19. februára (TASR) — Francúzsko začne už koncom budúceho týždňa dodávať Ukrajine ľahké obrnené vozidlá AMX-10 RC. Výcvik ukrajinských vojakov na ich obsluhu je takmer dokončený, povedal francúzsky minister obrany Sébastien Lecornu v rozhovore pre denník Le Parisien. V nedeľu to uviedla agentúra AFP.



Lecornu nekonkretizoval počet dodaných vozidiel s argumentom, že nechce, aby túto "strategicky dôležitú informáciu" získalo Rusko.



Dodávku bojových vozidiel pechoty AMX-10 RC Ukrajine, niekedy označovaných ako "ľahké tanky", schválil začiatkom januára francúzsky prezident Emmanuel Macron. Urobil tak po niekoľkomesačnom váhaní kvôli obavám, že dodávky zbraní Kyjevu by mohli ďalej eskalovať konflikt s Ruskom disponujúcim jadrovými zbraňami.



Francúzsko na rozdiel od Británie alebo Nemecka zatiaľ nesľúbilo dodať Kyjevu tanky. K možnej dodávke stíhačiek, ktoré požaduje ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, Lecornu pre Le Parisien povedal, že neexistuje "nijaké tabu", súvisiace "logistické a praktické otázky" sú však zložité. Minister však nevylúčil výcvik ukrajinských pilotov vo Francúzsku.



Lecornu v rozhovore obhajoval ochotu Francúzska viesť dialóg s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Paríž podľa neho ponecháva svoje komunikačné kanály otvorené "všade tam, kde je to užitočné". Tento postoj zodpovedá úlohe "veľmoci ako je Francúzsko“ — najmä vzhľadom na to, že Putin vedie vojnu proti Ukrajine "v tieni svojho jadrového zastrašovania".