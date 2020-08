Francúzsko začne proces s komplicmi útočníkov na Charlie Hebdo

Paríž 27. augusta (TASR) – Súdny proces so 14 údajnými komplicmi pri džihádistických útokoch na redakciu francúzskeho satirického týždenníka Charlie Hebdo a židovský supermarket v Paríži z roku 2015 sa začne na budúci týždeň v stredu, po viac než polovici desaťročia od tejto krvavej udalosti. Informovala o tom vo štvrtok tlačová agentúra AFP.



Útoky predznamenali vlnu islamistického násilia, ktoré si vo Francúzsku vyžiadalo 258 mŕtvych a vyvolalo diskusiu o bezpečnosti, ako aj o spolužití v multikultúrnej spoločnosti.



Streľbe, ktorú 7. januára 2015 spustili v redakcii týždenníka bratia Said a Chérif Kouachiovci, podľahlo 12 osôb. Týždenník Charlie Hebdo je svojím odtabuizovaným štýlom a provokatívnymi karikatúrami všeobecne považovaný za kontroverzný.



O deň neskôr Amedy Coulibaly, blízky spojenec Chérifa Kouachiho, pri rutinnej dopravnej kontrole na parížskom predmestí Montrouge zabil policajtku. Coulibaly 9. januára počas rukojemníckej drámy v kóšer supermarkete na parížskom predmestí Porte de Vincennes zabil štyroch židovských občanov.



Coulibaly nahral videozáznam, na ktorom hovorí, že útoky boli koordinované a vykonané v mene džihádistov extrémistickej organizácie Islamský štát . Všetkých troch teroristov neskôr zastrelila polícia. Ich údajní komplici, s ktorými sa začne súdny proces, im poskytovali rozličný stupeň logistickej podpory.



Proces bol odložený o niekoľko mesiacov z dôvodu koronavírusovej pandémie. Súd v Paríži bude zasadať do 10. novembra, pričom priebeh konaní sa bude zaznamenávať na film. Traja zo 14 podozrivých budú súdení v neprítomnosti.