Vo Francúzsku zadržali migrantov, ktorí hádzali kamene na policajtov

Lille 26. mája (TASR) - Francúzske bezpečnostné zložky zadržali 38 migrantov, ktorí sa chceli vydať na plavbu cez Lamanšský prieliv do Británie. Francúzska prokuratúra uviedla, že utečenci sa dostali do potýčok s políciou. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Pri potýčkach, ku ktorým došlo vo štvrtok v obci Oye-Plage blízko mesta Calais, utrpeli zranenia traja policajti.



Príslušníci žandarmérie hliadkovali na pobreží na terénnych štvorkolkách, keď na nich migranti začali hádzať kamene. Jedno z vozidiel sa v dôsledku toho prevrátilo a zapadlo do piesku, pričom v ňom zostali zakliesnení traja žandári. Migranti na nich naďalej útočili, až pokým žandárom nepomohli ich kolegovia.



Traja policajti utrpeli zranenia hlavy, ktoré si však nevyžiadali hospitalizáciu.



Agentúra AFP pripomína, že Británia opakovane viní Francúzsko, že nerobí dosť pre to, aby zabránila migrantom vydávať sa na nebezpečné plavby cez Lamanšský prieliv na malých člnoch. Francúzske úrady však trvajú na tom, že sa utečencov snažia zadržať ešte na brehu.



Britská konzervatívna vláda pod vedením premiéra Rishiho Sunaka sa zaviazala, že zastaví prílev utečencov cez Lamanšský prieliv. Napriek tomu však takmer každodenne prichádzajú na britské pobrežie stále noví migranti na člnoch.



V novembri 2021 zahynulo 21 migrantov, keď sa prevrhol ich čln pri plavbe cez Lamanšský prieliv. Francúzske úrady vtedy obvinili päť príslušníkov armády z toho, že neprišli utečencom na pomoc, pripomína AFP.