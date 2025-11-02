< sekcia Zahraničie
Francúzsko zadržalo Afganca podozrivého z napojenia na Islamský štát
Úrady obvinili muža z členstva v zločineckej teroristickej organizácii a financovania teroristickej činnosti, uviedla PNAT.
Autor TASR
Paríž 2. novembra (TASR) - Vo Francúzsku zadržali 20-ročného Afganca podozrivého z napojenia na odnož teroristickej skupiny Islamský štát (IS), uviedla to v sobotu francúzska protiteroristická jednotka PNAT. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Úrady obvinili muža z členstva v zločineckej teroristickej organizácii a financovania teroristickej činnosti, uviedla PNAT. Podozrivého zadržali minulý týždeň v meste Lyon a následne ho umiestnili do vyšetrovacej väzby. „Ide zjavne o stúpenca džihádistickej ideológie podozrivého z napojenia na IS Chorásán (IS-K),“ uviedla protiteroristická jednotka. Muž je podozrivý z „posielania finančných prostriedkov“ a pomoci pri preklade a šírení „propagandy tejto teroristickej organizácie“, ozrejmila PNAT.
IS Chorásán je odnož džihádistickej skupiny pôsobiaca v Afganistane, Pakistane či ďalších bývalých sovietskych krajinách Strednej Ázii, vrátane Uzbekistanu. IS-K je zodpovedná za smrteľné útoky v Afganistane a Rusku vrátane úderu na moskovskú koncertnú sálu v marci 2024, pri ktorom zahynulo 150 ľudí.
Podľa francúzskeho denníka Le Parisien bol Afganec, ktorý prišiel do Francúzska pred niekoľkými rokmi, zadržaný príslušníkmi francúzskej kontrarozviedky DGSI. Le Parisien uviedol, že podozrivý bol vyšetrovaný už v minulosti pre propagovanie terorizmu a šírenie džihádistickej propagandy na sociálnych sieťach TikTok a Snapchat.
Francúzsko bolo v uplynulom desaťročí opakovane terčom islamistických útokov, pričom ich častokrát páchajú jednotlivci inšpirovaní teroristickou sieťou al-Káida alebo IS.
