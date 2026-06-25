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Francúzsko zadržalo ďalší tanker ruskej tieňovej flotily
Francúzsko doteraz zadržalo päť tankerov ruskej tieňovej flotily.
Autor TASR
Paríž 25. júna (TASR) - Francúzske námorníctvo tento týždeň pri pobreží Sicílie zadržalo ďalší tanker z tzv. tieňovej flotily, ktorú Rusko využíva na obchádzanie sankcií uvalených západnými štátmi. V príspevku na Instagrame o tom napísal francúzsky prezident Emmanuel Macron. TASR o tom informuje s odvolaním na agentúru Reuters.
„Tento najnovší zásah proti ‚tieňovej flotile‘, ktorý prebehol niekoľko dní po podobnej operácii Veľkej Británie, svedčí o odhodlaní Európanov,“ uviedol Macron. „Nedovolíme, aby sa ‚tieňová flotila‘ vyhla sankciám a financovala ruské vojnové úsilie,“ dodal.
Macron na Instagrame zverejnil video, ako sa francúzski vojaci spúšťajú na palubu lode z vrtuľníka pomocou lana a preberajú na nej kontrolu.
Francúzsko doteraz zadržalo päť tankerov ruskej tieňovej flotily. Tieto lode oficiálne patria cudzím subjektom alebo plávajú pod cudzími vlajkami, hoci v skutočnosti slúžia záujmom Ruska. Prepravujú náklad z okupovaných území alebo sankcionovaný tovar (najmä ropu), z ktorých predaja Kremeľ financuje vojnu na Ukrajine. Často sú v zlom technickom stave, a preto im chýba primerané poistenie pre prípad škôd. Aby zakryli svoj pôvod a aktivity, často menia názvy, vlastníkov a krajinu registrácie, čiže vlajku, pod ktorou sa plavia.
„Tento najnovší zásah proti ‚tieňovej flotile‘, ktorý prebehol niekoľko dní po podobnej operácii Veľkej Británie, svedčí o odhodlaní Európanov,“ uviedol Macron. „Nedovolíme, aby sa ‚tieňová flotila‘ vyhla sankciám a financovala ruské vojnové úsilie,“ dodal.
Macron na Instagrame zverejnil video, ako sa francúzski vojaci spúšťajú na palubu lode z vrtuľníka pomocou lana a preberajú na nej kontrolu.
Francúzsko doteraz zadržalo päť tankerov ruskej tieňovej flotily. Tieto lode oficiálne patria cudzím subjektom alebo plávajú pod cudzími vlajkami, hoci v skutočnosti slúžia záujmom Ruska. Prepravujú náklad z okupovaných území alebo sankcionovaný tovar (najmä ropu), z ktorých predaja Kremeľ financuje vojnu na Ukrajine. Často sú v zlom technickom stave, a preto im chýba primerané poistenie pre prípad škôd. Aby zakryli svoj pôvod a aktivity, často menia názvy, vlastníkov a krajinu registrácie, čiže vlajku, pod ktorou sa plavia.