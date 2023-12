Francúzsko zadržalo lietadlo s 300 cestujúcimi z Indie

Paríž 23. decembra (TASR) – Francúzske úrady neumožnili lietadlu smerujúcemu do Nikaraguy pokračovať v ceste pre podozrenie z obchodovania s ľuďmi. Na palube sa nachádzalo 300 cestujúcich z Indie. V piatok to oznámila francúzska prokuratúra. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



Vyšetrovanie prípadu prebrala národná jednotka na boj proti organizovanému zločinu JUNALCO. Francúzske úrady postupovali na základe anonymného tipu.



Lietadlo Airbus A340 patriace rumunskej leteckej spoločnosti Legend Airlines vyštartovalo zo Spojených arabských emirátov (SAE). Spoločnosť vlastní malú flotilu štyroch strojov, uvádza server Flightradar.



Lietadlo pristálo na letisku Chalons Vatry približne 160 kilometrov východne od Paríža, aby doplnilo palivo.



Na jeho palube sa nachádzalo 303 občanov Indie, ktorí zrejme pracovali v SAE. Úrady celé letisko uzavreli a lietadlo zadržali na pristávacej ploche. Cestujúcich neskôr ubytovali na samostatných lôžkach v letiskovom termináli.



Nemenovaný zdroj oboznámený s prípadom vyhlásil, že pasažieri lietadla zrejme smerovali do Strednej Ameriky, aby sa pokúsili nelegálne dostať do Spojených štátov alebo Kanady.



Podľa francúzskych zákonov hrozí v prípade preukázania viny za obchodovanie s ľuďmi trest až 20 rokov väzenia.