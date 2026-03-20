Francúzsko zadržalo podozrivý tanker z Ruska
Išlo o druhé zadržanie podozrivého tankera Francúzskom za posledné mesiace.
Autor TASR
Paríž 20. marca (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron v piatok vyhlásil, že Paríž bude naďalej pokračovať vo svojich snahách podporovať Ukrajinu. Jeho vyjadrenie prišlo krátko po oznámení francúzskeho námorníctva, že v Stredozemnom mori zadržalo ropný tanker patriaci do ruskej tieňovej flotily. Upozornili na to agentúry AFP a Reuters, informuje TASR.
„Držíme sa svojho kurzu,“ uviedol Macron na platforme X. „Vojna v Iráne neodradí Francúzsko od podpory Ukrajiny, kde ruská agresívna vojna pokračuje,“ dodal.
Francúzske námorníctvo v piatok na západe Stredozemného mora zadržalo ropný tanker Deyna. Loď plaviaca sa pod vlajkou Mozambiku vyplávala z Murmanska. Francúzske úrady ju skontrolovali pre podozrenie z falošnej registrácie. Na žiadosť prokurátora bolo plavidlo eskortované na kotvisko na ďalšiu kontrolu, uviedla francúzska armáda. Operácia bola vykonaná v spolupráci s britskými spojencami.
„Tieto lode, ktoré obchádzajú medzinárodné sankcie a porušujú námorné právo, sú vojnovými špekulantmi. Snažia sa získať zisky a financovať ruské vojnové úsilie,“ napísal Macron v príspevku na X.
Išlo o druhé zadržanie podozrivého tankera Francúzskom za posledné mesiace. V januári zastavilo tanker Grinch medzi južným pobrežím Španielska a severným pobrežím Maroka pre podozrenie, že je súčasťou ruskej tieňovej flotily. Začiatkom marca francúzske námorníctvo asistovalo Belgicku pri operácii voči tankeru Ethera v Severnom mori.
