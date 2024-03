Francúzsko zadržalo pri raziách proti drogovým dílerom takmer 100 ľudí

Marseille 20. marca (TASR) - Takmer 100 ľudí bolo zadržaných v rámci prvých zo zásahov rozsiahlej operácie proti obchodovaniu s drogami v Marseille a ďalších francúzskych mestách. Oznámil to v utorok francúzsky prezident Emmanuel Macron počas návštevy tohto mesta, TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a DPA.



"V Marseille a ďalších francúzskych mestách sme spustili bezprecedentnú operáciu, aby sme zastavili pašovanie drog a zabezpečili obnovu verejného poriadku," oznámil Macron na platforme X bezprostredne pred svojou návštevou Marseille.



Francúzsky prezident uviedol, že razie budú v nasledovných dňoch a týždňoch prebiehať v približne desiatke francúzskych miest. Podľa nemenovaného zdroja AFP oboznámeného so situáciou bude len do razií v Marseille a okolí nasadených v priebehu nasledovných troch týždňov približne 4000 policajtov.



Operácia sa začala v pondelok, pričom do Marseille bolo v tejto súvislosti nasadených 900 policajtov. Za prvé dva dni sa podarilo zadržať 98 ľudí, z ktorých 71 bolo vzatých do väzby. Zaistené boli aj štyri strelné zbrane, 385.000 eur v hotovosti a 8,7 kilogramu marihuany a 339 gramov kokaínu.



Marseille dlhodobo sužuje boj drogových gangov. Vlani tam bolo pri násilnostiach súvisiacich s obchodom s drogami zabitých 49 ľudí a ďalších 123 utrpelo zranenia.