Francúzsko zadržalo štyroch ľudí v prípade vraždy aktivistu
Na videozázname útoku, ktorý odvysielala televízia F1, je vidieť približne desať ľudí, ako udierajú tri ďalšie osoby ležiace na zemi.
Autor TASR
Paríž 17. februára (TASR) - Francúzska polícia v utorok zadržala štyroch podozrivých v súvislosti s minulotýždňovou vraždou krajne pravicového aktivistu v Lyone, informovala tamojšia prokurátora. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
Dvadsaťtriročný Quentin Deranque zomrel po ťažkom poranení mozgu, keď ho vo štvrtok napadlo „najmenej šesť“ ľudí počas krajne pravicového protestu proti ľavicovo orientovanému politikovi, ktorý predtým vystúpil na miestnej univerzite, uviedol na tlačovej konferencii lyonský prokurátor Thierry Dran.
Incident vyvolal napätie na politickej scéne pred marcovými komunálnymi voľbami a prezidentskými voľbami v roku 2027, v ktorých je krajne pravicová strana Národné združenie (RN) považovaná za favorita.
Zdroj blízky vyšetrovaniu uviedol, že medzi zadržanými je aj asistent poslanca parlamentu z radikálne ľavicovej strany Nezlomné Francúzsko (LFI). Hovorkyňa vlády Maud Bregeonová už v pondelok obvinila LFI, že „roky podnecuje atmosféru násilia“.
Na videozázname útoku, ktorý odvysielala televízia F1, je vidieť približne desať ľudí, ako udierajú tri ďalšie osoby ležiace na zemi. Dvom z nich sa podarilo utiecť, píše AFP.
