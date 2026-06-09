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Francúzsko zakázalo izraelskému ministrovi vstup na svoje územie
V spoločnom vyhlásení spomínaných krajín sa uvádza, že násilní extrémistickí osadníci s podporou svojich stúpencov naďalej útočia na Palestínčanov a porušujú ich ľudské práva.
Autor TASR
Jeruzalem/Paríž 9. júna (TASR) - Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot v utorok oznámil zákaz vstupu na francúzske územie pre izraelského, krajne pravicového ministra financií Becalela Smotriča. Dôvodom je jeho politika, ktorá podľa Paríža „aktívne podporuje anexiu Západného brehu Jordánu“. Informoval o tom spravodajský web France Info, píše TASR.
Tento zákaz bol prijatý v koordinácii s Austráliou, Kanadou, Nórskom, Novým Zélandom a so Spojeným kráľovstvom v rámci nových sankcií voči osobám, ktoré sú podľa týchto krajín zodpovedné za zintenzívnenie budovania židovských osád a vystupňovanie násilností na okupovanom Západnom brehu Jordánu.
V spoločnom vyhlásení spomínaných krajín sa uvádza, že násilní extrémistickí osadníci s podporou svojich stúpencov naďalej útočia na Palestínčanov a porušujú ich ľudské práva. Násilie využívajú na vysídľovanie Palestínčanov, ničenie ich majetku a pokračovanie nelegálnej výstavby osád, píše sa vo vyhlásení.
Jeho signatári zároveň kritizujú, že takéto konanie sa už dlhší čas netrestá.
Podľa nich sa rozširovanie židovských osád a budovanie nových tzv. vysunutých osád - vznikajúcich na palestínskej pôde a bez oficiálneho súhlasu izraelskej vlády a často v podobe odparkovaných karavanov alebo provizórnych stavieb - deje s podporou a pomocou izraelskej vlády. V niektorých prípadoch sa násilnosti podľa vyhlásenia dokonca odohrávajú pod ochranou izraelských bezpečnostných síl.
Francúzsko a jeho partneri zároveň upozornili, že sú pripravení prijať ďalšie opatrenia, ak izraelská vláda nepodnikne rýchle kroky na zlepšenie situácie.
Smotrič je podľa spravodajského portálu The Times of Israel strojcom bezprecedentného rozširovania osád počas terajšej vlády Benjamina Netanjahua vrátane schvaľovania vzniku nových osád, retroaktívnej legalizácie osád vystavaných v rozpore s izraelskými zákonmi a masívneho nárastu schvaľovania novej výstavby bytových jednotiek.
Becalel Smotrič patrí k najvýraznejším predstaviteľom izraelskej krajnej pravice. Od roku 2022 pôsobí ako minister financií vo vláde Netanjahua a zároveň získal rozsiahle právomoci nad civilnou správou v okupovanom Predjordánsku. Je predsedom politického subjektu Národná náboženská strana-Náboženský sionizmus, ktorý presadzuje náboženský sionizmus, rozširovanie židovských osád a odmieta vznik nezávislého palestínskeho štátu.
Tento zákaz bol prijatý v koordinácii s Austráliou, Kanadou, Nórskom, Novým Zélandom a so Spojeným kráľovstvom v rámci nových sankcií voči osobám, ktoré sú podľa týchto krajín zodpovedné za zintenzívnenie budovania židovských osád a vystupňovanie násilností na okupovanom Západnom brehu Jordánu.
V spoločnom vyhlásení spomínaných krajín sa uvádza, že násilní extrémistickí osadníci s podporou svojich stúpencov naďalej útočia na Palestínčanov a porušujú ich ľudské práva. Násilie využívajú na vysídľovanie Palestínčanov, ničenie ich majetku a pokračovanie nelegálnej výstavby osád, píše sa vo vyhlásení.
Jeho signatári zároveň kritizujú, že takéto konanie sa už dlhší čas netrestá.
Podľa nich sa rozširovanie židovských osád a budovanie nových tzv. vysunutých osád - vznikajúcich na palestínskej pôde a bez oficiálneho súhlasu izraelskej vlády a často v podobe odparkovaných karavanov alebo provizórnych stavieb - deje s podporou a pomocou izraelskej vlády. V niektorých prípadoch sa násilnosti podľa vyhlásenia dokonca odohrávajú pod ochranou izraelských bezpečnostných síl.
Francúzsko a jeho partneri zároveň upozornili, že sú pripravení prijať ďalšie opatrenia, ak izraelská vláda nepodnikne rýchle kroky na zlepšenie situácie.
Smotrič je podľa spravodajského portálu The Times of Israel strojcom bezprecedentného rozširovania osád počas terajšej vlády Benjamina Netanjahua vrátane schvaľovania vzniku nových osád, retroaktívnej legalizácie osád vystavaných v rozpore s izraelskými zákonmi a masívneho nárastu schvaľovania novej výstavby bytových jednotiek.
Becalel Smotrič patrí k najvýraznejším predstaviteľom izraelskej krajnej pravice. Od roku 2022 pôsobí ako minister financií vo vláde Netanjahua a zároveň získal rozsiahle právomoci nad civilnou správou v okupovanom Predjordánsku. Je predsedom politického subjektu Národná náboženská strana-Náboženský sionizmus, ktorý presadzuje náboženský sionizmus, rozširovanie židovských osád a odmieta vznik nezávislého palestínskeho štátu.