Francúzsko zakázalo krátke lety s cieľom znížiť emisie CO2

Paríž 24. mája (TASR) - Francúzsko zakázalo vnútroštátne lety na krátke vzdialenosti s cieľom znížiť množstvo emisií. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters a AFP.



Zákaz letov vstúpil do platnosti v utorok a vzťahuje sa najmä na lety medzi Parížom a mestami ako Nantes, Lyon a Bordeaeux. Nové opatrenie spresňuje, že alternatívne vlakové spojenia do týchto miest musia primerane spĺňať požiadavky pasažierov.



Toto opatrenie bolo zahrnuté už do zákona o klíme z roku 2021. Do platnosti však vstúpilo až v utorok, pretože niektoré letecké spoločnosti sa obrátili na Európsku komisiu aby prešetrila jeho zákonnosť.



Francúzska vláda si pre toto opatrenie už v roku 2020 zabezpečila podporu leteckej spoločnosti Air France výmenou za finančnú pomoc počas pandémie koronavírusu. Podľa AFP tým konkurencii bolo zabránené "vyplniť medzeru".



Laurent Donceel zo združenia Airlines for Europe (A4E) pre AFP uviedol, že vlády by mali namiesto symbolických zákazov podporovať skutočné riešenia v oblasti emisií leteckej dopravy. Pripomenul zistenia Bruselu, podľa ktorých má zákaz krátkych letov na emisie CO2 len minimálny účinok.



A4E poukázalo na svoj vlastný postup v úsilí dosiahnuť do roku 2050 nulové emisie. Ten zahŕňa prechod na nefosílne letecké palivo a využívanie lietadiel poháňaných batériami či vodíkom.