Francúzsko zakázalo predvádzanie divých zvierat v cirkusoch

Paríž 19. novembra (TASR) - Francúzski zákonodarcovia vo štvrtok odhlasovali zákaz využívania divých zvierat v cirkusových predstaveniach, čím sa ukončí predvádzanie tigrov, levov alebo medveďov pred publikom, informovala agentúra AFP.



Zákaz vojde do platnosti v priebehu nasledujúcich dvoch rokov a úplný zákaz vlastnenia divých zvierat začne platiť v priebehu siedmich. Opatrenia sú súčasťou širšej legislatívy týkajúcej sa ochrany zvierat, ktorá bola prerokúvaná od vlaňajška.



Predmetný zákon po tom, čo ho podpíše francúzsky prezident Emmanuel Macron, do piatich rokov takisto zakáže predstavenia zahŕňajúce delfíny a s okamžitou platnosťou ukončí chov noriek, čo znamená, že svoju prevádzku ukončí posledná takáto farma v krajine.



Macronova centristická strana Republika v pohybe (LREM) označila túto legislatívu za "historický krok v boji za slobodu zvierat".



Majitelia cirkusov tento krok odsúdili, zatiaľ čo niektorí environmentalisti tvrdia, že opatrenia stále nie sú postačujúce.



Predpokladá sa, že 120 majiteľov cirkusov vo Francúzsku bude proti obmedzeniu ich živobytia protestovať. Majitelia tiež varovali, že niektoré zvieratá môžu skončiť opustené.



"Ide o svojvoľný zákon, pretože v našich cirkusoch nie sú zvieratá týrané," uviedol pre AFP šéf francúzskeho Zväzu cvičiteľov cirkusových zvierat William Kerwich.



Nová legislatíva tiež zakazuje využívanie divých zvierat v televíznych reláciách, nočných kluboch a na súkromných večierkoch.



Avizované zmeny zaraďujú Francúzsko k viac než 20 európskym krajinám, ktoré už zakázali alebo výrazne obmedzili využívanie zvierat na zábavu.



Nadácia najznámejšej francúzskej obhajkyne práv zvierat, bývalej herečky Brigitte Bardotovej, privítala nový vládny zákaz ako "veľký krok vpred" pre Francúzsko.



Nový zákon zároveň zvyšuje trest za zlé zaobchádzanie so zvieratami na maximálne päť rokov vo väzení a pokutu 75.000 eur. Sprísňujú sa tiež obmedzenia predaja domácich zvierat.



Do zákona, ktorý získal podporu naprieč celým politickým spektrom v oboch komorách parlamentu, však neboli zahrnuté ďalšie citlivé aspekty ochrany zvierat, ako sú poľovníctvo, chovateľstvo či býčie zápasy, pripomenul poslanec za LREM Loic Dombreval.



Environmentalisti tiež vyzývajú na prijatie opatrení, ktoré zlepšia podmienky v priemyselnom chove zvierat. Tie si však podľa senátora Daniela Salmona budú vyžadovať "zmenu poľnohospodárskeho modelu" vo Francúzsku.