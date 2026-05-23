Francúzsko zakázalo vstup izraelskému ministrovi Ben Gvirovi
Autor TASR,aktualizované
Paríž 23. mája (TASR) - Francúzsko od soboty zakázalo vstup na svoje územie izraelskému ministrovi národnej bezpečnosti Itamarovi Ben Gvirovi, oznámil na sieti X francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot. Toto rozhodnutie je podľa neho dôsledkom jeho „neospravedlniteľného správania sa“ voči účastníkom propalestínskej flotily Global Sumud. Barrot tiež vyzval EÚ, aby na Ben Gvira uvalila sankcie. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Viacerí európski predstavitelia odsúdili izraelské úrady za zaobchádzanie so zadržanými aktivistami z flotily smerujúcej do Pásma Gazy. Ben Gvir v stredu zverejnili video z prístavu Ašdod, na ktorom aktivistov vidieť donútených kľačať na zemi s rukami zviazanými za chrbtom. Krajne pravicový politik medzi nimi prechádza s izraelskou vlajkou a vysmieva sa im. Kritizoval ho za to izraelský premiér Benjamin Netanjahu i minister zahraničných vecí Gideon Saar.
Hoci Francúzsko podľa Barrota nesúhlasí s postupom flotily Global Sumud, ktorý vraj neprináša žiadny užitočný výsledok a iba zaťahuje diplomatické a konzulárne služby, nemôže tolerovať „ohrozovanie, zastrašovanie alebo týranie“ svojich občanov, a to navyše zo strany verejného činiteľa.
Na palube lodí z flotily, ktoré sa snažili doplávať do Pásma Gazy, keď ich zadržalo izraelské námorníctvo, boli aj Európania vrátane Francúzov a slovenskej občianky. Tá v sobotu oznámila, že sa v sobotu vrátila domov do Británie.
Vstup na svoj územie zakázalo izraelskému ministrovi predtým aj Poľsko. Taliansko zas požiadalo EÚ, aby prerokovala uvalenie sankcií na Ben Gvira „za neprijateľné činy spáchané proti flotile, únos aktivistov v medzinárodných vodách a ich vystavovanie obťažovaniu a ponižovaniu“. Barrot sa k tejto výzve pripojil.
