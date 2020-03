Francúzsko zakázalo zhromaždenia viac ako 100 ľudí

Paríž 13. marca (TASR) – Francúzska vláda dnes zakázala zhromaždenia viac ako 100 ľudí. Oznámil to premiér Édouard Philippe, ktorý súčasne potvrdil, že vo Francúzsku sa túto nedeľu uskutoční prvé kolo komunálnych volieb, ako bolo naplánované.



Vysvetlil, že vedenie krajiny sa pre konanie volieb rozhodlo po konzultáciách s vedcami. "Niet dôvodu myslieť si, že ísť voliť je nebezpečnejšie ako ísť nakupovať," zdôvodnil Philippe podľa spravodajského portálu LCI.



Philippe potvrdil aj uzavretie všetkých typov škôl, a to od budúceho pondelka najmenej do veľkonočných prázdnin. Zdôraznil pritom, že toto opatrenia neznamená, že deti a mládež majú prázdniny. Uviedol, že budú prijaté opatrenia, aby školáci "nestratili kontakt so štúdiom", napríklad vďaka internetu a už existujúcemu dištančnému vzdelávaniu. Dodal, že v niektorých jasliach a školách bude zabezpečená opatera pre deti, ktorých rodičia musia byť v práci.



Philippe uviedol, že cieľom jeho vlády je ochrániť zdravie Francúzok a Francúzov, preto sa pripravuje stratégia, ktorej cieľom je spomaliť a čo najdlhšie zdržiavať prudký nárast počtu nakazených. "Myslíme si, že teraz sme na začiatku etapy, keď nástup koronavírusu akceleruje," uviedol francúzsky premiér s tým, že "netreba strácať nádej". Pripomenul súčasne, že "obrovská väčšina tých, ktorí sa dostanú do kontaktu s koronavírusom, sa vylieči".



Premiér informoval, že k obmedzeniam v doprave nedôjde, nebudú zavreté ani obchody s potravinami a základnými potrebami. "Nedostatok čohokoľvek nehrozí," uistil.



Avizoval aj pomoc štátu pre tých, ktorí sériou týchto opatrení prídu o časť svojich príjmov.



Philippe vo svojom príhovore zdôraznil, že je nutné zaistiť, aby "život šiel ďalej".



Koronavírusom sa vo svete nakazilo vyše 130 000 ľudí a podľahlo mu okolo 5000 infikovaných. Podľa najnovšej bilancie vo Francúzsku evidujú 2876 prípadov nakazenia a 61 úmrtí súvisiacich s chorobou COVID-19, ktorú koronavírus spôsobuje.