Francúzsko zakáže fajčenie na väčšine verejných priestranstiev

Paríž 29. mája (TASR) - Francúzsko zakáže fajčenie na všetkých vonkajších miestach, kde môžu byť deti, oznámila vo štvrtok ministerka zdravotníctva a rodiny Catherine Vautrinová. V rozhovore pre regionálny denník Ouest-France dodala, že sloboda fajčiť sa „končí tam, kde začína právo detí dýchať čistý vzduch.“



Ako informovala agentúra AFP, zákaz začne platiť 1. júla, a to na všetkých miestach, kde by sa mohli nachádzať deti: na plážach, v parkoch, verejných záhradách, pri školách, na zastávkach verejnej dopravy a na štadiónoch. Zákaz sa bude vzťahovať aj na základné a stredné školy, aby sa zabránilo tomu, že „žiaci budú fajčiť pred školou“. Porušiteľom hrozí pokuta 135 eur.



Zákaz sa nebude vzťahovať na vonkajšie terasy kaviarní a ani na elektronické cigarety. Ministerka však v rozhovore avizovala, že chce presadiť zníženie obsahu nikotínu vo výrobkoch na vapovanie a obmedziť počet príchutí. Dodala, že „vapovacie výrobky tiež vytvárajú závislosť a môžu byť vstupnou bránou k tabaku.“



Na choroby súvisiace s fajčením vo Francúzsku ročne zomiera približne 75.000 ľudí. Podľa nedávneho prieskumu verejnej mienky zákaz fajčenia na verejných miestach podporuje 62 percent obyvateľov Francúzska.



Vautrinová označila za paradox, že vo Francúzsku je kúpa tabaku a tabakových výrobkov maloletým zakázaná, ale ich používanie už nie - na rozdiel od niektorých krajín. Dodala, že ani Francúzsko nateraz takýto zákaz neplánuje. Vysvetlila, že prijímané opatrenia považuje nateraz za dostačujúce, pričom verí, že zákaz fajčenia v blízkosti miest, kde sú deti, „môže viesť k prvej generácii bez tabaku.“



Zavedenie beztabakových zón vo Francúzsku je súčasťou Národného programu boja proti fajčeniu na roky 2023–27, ktorý predstavil niekdajší minister zdravotníctva Aurélien Rousseau s cieľom „dosiahnuť generáciu oslobodenú od tabaku do roku 2032“.



Na otázku denníka Ouest-France, či sa plánuje zvýšenie daní z tabaku, Catherine Vautrinová odpovedala, že „v súčasnosti“ sa s ďalším zvýšením nepočíta. „V tejto otázke som opatrná, keď vidím škody spôsobené pašovaním tabaku," objasnila.



Od prvého funkčného obdobia Emmanuela Macrona cena tabakových výrobkov vo Francúzsku výrazne vzrástla, pričom v roku 2025 dosiahla 12 eur za balíček a v roku 2026 by mala stúpnuť na 13 eur.