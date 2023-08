Francúzsko zakáže nosenie moslimských odevov abája v školách

Paríž 28. augusta (TASR) - Francúzsko zakáže v školách nosenie celotelového odevu abája, aký si obliekajú mnohé moslimské ženy. Oznámil to v nedeľu francúzsky minister školstva Gabriel Attal s tým, že takýto odev porušuje prísne sekulárne zákony uplatňované vo vzdelávacom systéme krajiny, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



"V škole už nebude možné nosiť abáju," uviedol Attal pre televíziu TF1 s tým, že riaditeľom poskytne v tomto smere "jasné pravidlá na celonárodnej úrovni", a to ešte pred začiatkom školského roka, čiže pred 4. septembrom.



Zákazu prechádzali dlhé diskusie. Presadzovali ho najmä pravicové a krajine pravicové strany, zatiaľ čo ľavica tvrdila, že zasahuje do občianskych slobôd jednotlivcov.



"Sekularizmus znamená slobodu emancipovať sa prostredníctvom školy," povedal Attal. Abáju pritom označil za "náboženské gesto, ktorého cieľom je otestovať odolnosť republiky voči sekulárnej svätyni, akou musí byť škola".



"Keď vstúpite do triedy, nesmiete byť schopní identifikovať (len) pohľadom na študentov ich náboženstvo," dodal Attal.



Francúzsko už v marci 2004 zakázalo v školách "nosenie symbolov alebo oblečenia, ktorými študenti nápadne prejavujú svoju náboženskú príslušnosť". K takýmto symbolom a odevom patria napríklad veľké kríže, židovské jarmulky či moslimské šatky zvané hidžáb.