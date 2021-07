Francúzsko zakúpilo rukopis od markíza de Sade za 4,5 milióna eur

Paríž 9. júla (TASR) - Francúzsko získalo pôvodný rukopis románu 120 dní Sodomy od markíza de Sade za 4,5 milióna eur. Vláda tak pre krajinu zachránila dielo vyhlásené za národný poklad, oznámilo v piatok francúzske ministerstvo kultúry, z ktorého vyhlásenia cituje tlačová agentúra AFP.



Toto extrémne pornografické literárne dielo z 18. storočia sa stane súčasťou zbierky knižnice Bibliotheque de l'Arsenal v Paríži, ktorá je pobočkou Francúzskej národnej knižnice (BNF). Rezort kultúry už v roku 2017 zakročil proti predaju tohto rukopisu v dražbe a zakázal jeho vývoz z krajiny.



Podľa zmieneného ministerstva predstavuje tento text "skvost", ktorý ovplyvnil množstvo ďalších spisovateľov. Rukopis pôvodne mieril do aukcie historických dokumentov, ktoré vlastnila francúzska investičná spoločnosť Aristophil; jej činnosť však bola pre finančný škandál ukončená.



De Sade (1740 – 1814) napísal toto kontroverzné dielo o štyroch bohatých zhýralcoch hľadajúcich sexuálne uspokojenie na zvitok pergamenu, ktorý prepašovali do jeho väzenskej cely v parížskej pevnosti Bastila. Po jej dobytí v júli 1789 sa aristokrat dostal na slobodu, ale bol presvedčený, že jeho dielo je zničené.



Zvitok s nedokončeným textom však ukryl istý revolucionár a neskôr ho zakúpil ďalší aristokrat, markíz de Villeneuve-Trans. Zvitok meria 12 metrov a pozostáva z 33 spojených hárkov.



Verejnosť sa s týmto románom zoznámila až po tom, ako sa dostal do rúk nemeckého psychiatra Iwana Blocha, ktorý v roku 1904 povolil jeho prvé vydanie. V Británii zostalo toto dielo zakázané až do 50. rokov 20. storočia. Filmovú podobu mu dal v roku 1975 taliansky režisér Pier Paolo Pasolini.