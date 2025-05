Francúzsko zamietlo žiadosť Pavla Durova o návštevu USA

Paríž 22. mája (TASR) - Francúzsko zamietlo žiadosť zakladateľa platformy Telegram Pavla Durova o vycestovanie do Spojených štátov na rokovania s investičnými fondmi, oznámili vo štvrtok prokurátori, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



Štyridsaťročného Durova zadržali minulý rok v Paríži a francúzske orgány ho vyšetrujú pre nelegálny obsah na jeho platforme.



V marci Durovi dovolili vycestovať z Francúzska do Dubaja, kde sídli jeho spoločnosť. Durov „požiadal o povolenie cestovať do Spojených štátov na rokovania s investičnými fondmi pre jeho spoločnosť Telegram,“ uviedla parížska prokuratúra a úrad pre boj proti organizovanému zločinu. Rozhodnutie o zamietnutí žiadosti padlo 12 mája, tvrdia prokurátori.



„Takáto zahraničná cesta sa nejavila byť naliehavou alebo oprávnenou,“ konštatovala prokurátora.



Zdroj oboznámený s prípadom Durova povedal, že podnikateľ požiadal o povolenie na cestu do USA, aby sa tam stretol s vedúcimi predstaviteľmi technického sektora.



Durov od svojho zadržania oznámil kroky, ktoré sa podľa AFP zdajú byť ústretové voči požiadavkám Paríža, na zvýšenie úsilia o zabezpečenie toho, aby sa na jeho platforme nenachádzal nezákonný obsah.



Zároveň však obvinil riaditeľa francúzskej zahraničnej spravodajskej služby (DSGE) Nicolasa Lernera, ktorý ho údajne požiadal, aby na Telegrame „umlčal“ prokonzervatívne účty z Rumunska.



DSGE odmietla toto obvinenie, ktoré Durov zverejnil v čase, keď v Rumunsku vrcholilo hlasovanie v druhom kole prezidentských volieb, v ktorom zvíťazil nezávislý kandidát Nicušor Dan.



Neúspešný kandidát na rumunského prezidenta George Simion napadol na ústavnom súde výsledok druhého kola prezidentských volieb pre podozrenia zo zasahovania zo zahraničia vrátane Francúzska. Durov prezdieľal na sieti X Simionovu správu, ku ktorej napísal, že je pripravený „prísť a svedčiť, ak to pomôže rumunskej demokracii“.



Rumunský súd vo štvrtok jednomyseľne zamietol ako neopodstatnenú žiadosť Simiona o anulovanie prezidentských volieb.