Francúzsko zasiahla ďalšia vlna horúčav, teploty stúpili na 43 stupňov
Očakáva sa mimoriadna vlna horúčav siahajúca od atlantického pobrežia až po stredomorské nížiny.
Autor TASR
Paríž 11. augusta (TASR) - Juhozápad Francúzska v pondelok zasiahla prudká vlna horúčav, keď v častiach departmentov Charente a Aude stúpli teploty až na 43 stupňov Celzia. TASR informuje podľa správy agentúry AP.
V oblasti Aude sú na svahoch kopcov s vinohradmi stovky hasičov a strážia okraje rozsiahleho požiaru, ktorý tu minulý týždeň spálil 16.000 hektárov plochy. Miestne úrady tvrdia, že plamene sú pod kontrolou, varovali však, že oheň nebude úplne uhasený ešte niekoľko týždňov a ohniská stále tlejú.
Francúzsky národný meteorologický úrad vydal pre 12 departmentov červený stupeň výstrahy, čo je najvyšší stupeň výstrahy pred horúčavami vo Francúzsku. Očakáva sa mimoriadna vlna horúčav siahajúca od atlantického pobrežia až po stredomorské nížiny.
Pre 41 ďalších departmentov bol vydaný nižší, oranžový stupeň výstrahy; rovnaký platí aj pre susedný miništát Andorra, nachádzajúci sa medzi Francúzskom a Španielskom.
Červený stupeň výstrahy bol doposiaľ v krajine vydaný iba osemkrát od svojho vzniku v roku 2004, pripomína AFP. Je vyhradený pre extrémne, dlhotrvajúce horúčavy s vážnymi zdravotnými rizikami a potenciálom narušiť každodenný život obyvateľov. Toto označenie dáva miestnym úradom právomoci rušiť vonkajšie podujatia, zatvárať verejné miesta a meniť rozvrhy škôl či letných táborov.
Ide už o druhú vlnu horúčav tohto leta vo Francúzsku. Táto sa začala v piatok a očakáva sa, že potrvá celý týždeň vrátane víkendu.
