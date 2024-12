Francúzsko zasiahlo dva ciele Islamského štátu v Sýrii

Paríž 31. decembra (TASR) - Francúzska armáda podnikla útoky na dva ciele v Sýrii napojené na teroristickú organizáciu Islamský štát (IS), oznámil v utorok francúzsky minister obrany Sébastien Lecornu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.



Lecornu na sociálnej sieti X napísal, že k útokom došlo ešte v nedeľu v rámci medzinárodnej vojenskej operácie Vnútorné odhodlanie (Inherent Resolve), ktorá začala v roku 2014. Zameraná je proti IS v Iraku a od roku 2015 aj v Sýrii.



Minister a francúzska armáda zverejnili na sieti X video, ktoré zachytáva letecké útoky proti dvom pozemným cieľom. K útoku neposkytli žiadne bližšie informácie.



Francúzska stanica BFMTV uviedla, že francúzske jednotky zhodili na dva ciele v Sýrii celkovo sedem bômb. Lietadlá, ktoré útoky vykonali, podľa nej vyleteli z francúzskej leteckej základne v Jordánsku.



Hoci bol Islamský štát v roku 2019 z veľkej časti porazený, na území Sýrie sú jeho bunky naďalej aktívne, píše DPA. Západní pozorovatelia majú obavy, že teroristická skupiny by mohla využiť chaotickú situáciu v Sýrii po zvrhnutí tamojšieho dlhoročného prezidenta Bašára Asada a pokúsiť sa o návrat.