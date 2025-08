Francúzsko zastavilo prijímanie ľudí z Gazy pre antisemitské príspevky

Paríž 1. augusta (TASR) - Francúzsko pozastaví svoj program prijímania Palestínčanov z Pásma Gazy, kým sa nevyšetrí, ako sa do krajiny dostala študentka podozrivá zo šírenia antisemitských príspevkov na internete, oznámil v piatok francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noel Barrot. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



„Kým z tohto vyšetrovania nevyvodíme závery, nedôjde k žiadnej evakuácii (ľudí z Pásma Gazy),“ povedal Barrot pre rozhlasovú stanicu Franceinfo.



Rozhodnutie prišlo po tom, ako úrady oznámili, že študentka z Gazy bude musieť opustiť Francúzsko po tom, ako jej univerzita Sciences Po v meste Lille na severe krajiny zrušila akreditáciu pre kontroverzné príspevky, ktoré šírila na internete.



Hlavný prokurátor mesta vo štvrtok pre agentúru AFP uviedol, že voči študentke bolo začaté vyšetrovanie pre údajnú snahu ospravedlňovať terorizmus a zločiny proti ľudskosti.



Študentka údajne prostredníctvom svojho účtu na sociálnej sieti X šírila príspevky, ktoré obsahovali obrázky Adolfa Hitlera a slová, ktoré vyzývajú na smrť Židov. Jej účet bol po žiadosti Barrota stiahnutý z internetu.



Francúzsky zdroj uviedol, že študentka prišla do Francúzska 11. júla po absolvovaní bezpečnostných kontrol vďaka štipendiu, ktoré získala na základe vynikajúcich študijných výsledkov. Identitu študentky francúzske úrady dosiaľ nezverejnili.



„Musí z krajiny odísť,“ potvrdil minister zahraničných vecí a dodal, že prebiehajú rokovania, kam ju napokon pošlú. Avizoval, že všetci obyvatelia Gazy, ktorí vstúpili do Francúzska, budú musieť absolvovať druhú bezpečnostnú kontrolu.



Francúzsko od začiatku vojny medzi palestínskou militantnou skupinou Hamas a Izraelom pomohlo odísť z Gazy viac ako 500 ľuďom vrátane zranených detí, novinárov, študentov a umelcov.