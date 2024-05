Francúzsko: Nie sú splnené podmienky na uznanie Palestíny ako štátu

Paríž 22. mája (TASR) - Zatiaľ neboli splnené podmienky na to, aby bolo možné uznať Palestínu ako štát. Uviedol to v stredu francúzsky minister zahraničných vecí Stéphane Séjourné po oznámení niekoľkých európskych krajín, že tak urobia v nádeji, že tým pomôžu priniesť mier na Blízky východ. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



"Nie je to symbolická záležitosť alebo otázka politického postoja, ale diplomatický nástroj v službách riešenia v podobe dvoch štátov žijúcich bok po boku v mieri a v bezpečí," uviedol Séjourné vo vyhlásení.



Zároveň dodal, že Francúzsko nepovažuje zatiaľ za splnené podmienky na to, aby takéto rozhodnutie malo skutočný dosah na daný proces.



Írsko, Nórsko a Španielsko v stredu oznámili, že 28. mája oficiálne uznajú Palestínu ako štát. Uviedli tiež, že dúfajú, že podobne budú postupovať aj ďalšie západné krajiny.



Izraelský minister zahraničných vecí Jisrael Kac v reakcii nariadil okamžité stiahnutie izraelských veľvyslancov z Írska, Nórska a Španielska na konzultácie do Izraela a varoval pred následkami.



Štát Palestína uznáva približne 144 zo 193 členských krajín OSN vrátane Ruska, Číny alebo Indie. Spomedzi 27 krajín Európskej únie tak zatiaľ však spravila len hŕstka krajín. Proti uznaniu Palestíny ako štátu sú aj USA, ktoré sú najbližším spojencom Izraela.



Podľa Izraela by uznanie štátnosti Palestíny v súčasnosti znamenalo akúsi odmenu pre palestínske militantné hnutie Hamas za jeho útoky, píše Reuters. Izrael pritom s Hamasom v súčasnosti vedie vojnu v Pásme Gazy.