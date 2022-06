Vo Francúzsku zatkli majiteľa webstránky s pornografickými videami

Paríž 15. júna (TASR) - Francúzska polícia zadržala majiteľa internetového portálu, ktorý poskytoval pornografické videá. Spolu so štyrmi ďalšími zadržanými osobami ho obvinila zo znásilnenia a kupliarstva. Oznámila to v utorok francúzska prokuratúra. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Prevádzkovatelia webstránky Jacquie et Michel ju označovali za centrum amatérskeho pornografického obsahu. Začali sa však voči nej množiť obvinenia od žien, ktoré tvrdili, že boli vo videách vystavené násiliu.



Majiteľa portálu 64-ročného Michela Pirona vzali do väzby, pričom čelí obvineniam zo sexuálneho napadnutia, spoluúčasti na znásilnení, kupliarstva a obchodovania s ľuďmi. Podľa právnika portálu zadržala polícia aj Pironovu manželku.



Takýto vývoj udalostí ocenili najmä skupiny bojujúce za práva žien. Právnička Lorraine Questiauxová ho označila za "koniec beztrestnosti pre zločinecký pornografický priemysel".



Francúzska polícia začala vyšetrovať webstránku Jacquie et Michel ešte v júli 2020 po tom, čo sa pornoherečky sťažovali, že boli vystavené sexuálnemu styku, s ktorým nesúhlasili a ktorý bol pre ne "bolestivý".



Vlani v októbri vo Francúzsku prvýkrát obžalovali štyroch hercov z pornografického priemyslu za trestné činy znásilnenia, ktorých sa údajne dopustili vo videách dostupných na platforme French Bukkake.



Francúzske úrady celkovo vyšetrujú prinajmenšom 12 osôb vrátane televíznych producentov, ktorí sú podozriví z obchodovania s ľuďmi, kupliarstva a skupinového znásilňovania.