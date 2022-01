Francúzsko zatvorí mešitu v Cannes, odzneli v nej antisemitské výroky

Paríž 12. januára (TASR) - Francúzsky minister vnútra Gérald Darmanin v stredu oznámil, že nariadil zatvorenie mešity na Francúzskej riviére v Cannes a dôvodom sú antisemitské výroky, ktoré tam odzneli. Informácie priniesla tlačová agentúra AFP.



Darmanin uviedol, že mešita v luxusnom prímorskom meste Cannes je tiež obvinená z podporovania dvoch organizácií CCIF a BarakaCity, ktoré vláda koncom minulého roka rozpustila za šírenie radikálnej "islamistickej" propagandy.



Minister pre stanicu CNews povedal, že ešte pred zatvorením mešity konzultoval svoj krok so starostom Cannes Davidom Lisnardom.



Opatrenie prichádza dva týždne po tom, čo úrady zatvorili mešitu v meste Beauvais na severe krajiny a vysvetlili to radikálnym obsahom kázní jej imáma.



Mešita v Beauvais, meste s 50.000 obyvateľmi približne 100 kilometrov severne od Paríža, bola zatvorená na šesť mesiacov, pretože tamojšie kázne podnecovali nenávisť a násilie a "obhajovali džihád", spresnili úrady.



Vlani v októbri zatvorili tiež na šesť mesiacov mešitu v meste Allonnes, 200 kilometrov západne od Paríža, za kázne brániace ozbrojený džihád a "terorizmus", uviedli regionálni predstavitelia.



Francúzska vláda minulý rok oznámila, že vystupňuje kontroly modlitební a organizácií podozrivých zo šírenia radikálnej islamskej propagandy.



Zásahy nasledovali po vražde učiteľa Samuela Patyho z októbra 2020, ktorý sa stal terčom útoku po internetovej kampani proti nemu za to, že na hodine občianskej náuky ukazoval sporné karikatúry islamského proroka Mohameda zverejnené v satirickom časopise Charlie Hebdo.



Minister vnútra v stredu v rozhovore povedal, že 70 mešít vo Francúzsku je pokladaných za "zradikalizované".



Podľa ministerstva je v krajine celkovo 2623 mešít a moslimských modlitebných siení.