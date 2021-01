Francúzsko zatvorí v nedeľu hranice pre cestujúcich z krajín mimo EÚ

Paríž 29. januára (TASR) - Francúzsko od nedele zatvorí svoje hranice pre cestujúcich z krajín mimo EÚ. Povolené budú len cesty z nevyhnutných dôvodov. Oznámil to v piatok francúzsky premiér Jean Castex, ktorého citovala agentúra AFP.



Castex dodal, že vláda nateraz nový lockdown v krajine nevyhlási, pričom súvislosti s možným prijatím prísnejších opatrení budú podľa jeho slov "rozhodujúce najbližšie dni".



Francúzsky minister zdravotníctva Olivier Véran vo štvrtok verejnosť varoval, že nové varianty koronavírusu SARS-CoV-2 sa rýchlo šíria a krajina zvažuje zavedenie ďalších opatrení s cieľom zabrániť šíreniu nákazy.



Tlak na zdravotníctvo v krajine i nápor na nemocnice sa podľa jeho slov zvyšuje. Véran dodal, že nočný zákaz vychádzania, ktorý vo Francúzsku platí po 18.00 h večer, je do značnej miery účinný, šírenie vírusu sa však pomocou neho nedarí zastaviť. Ľudia vo Francúzsku v súčasnosti nemôžu opustiť svoje domovy po 18.00 h večer - okrem osôb dochádzajúcich do práce.



Počet úmrtí spojených s ochorením COVID-19 vo Francúzsku v piatok prekročil 75.000. Za posledný deň tam úrady zaznamenali 820 nových úmrtí, čím sa ich celkový počet zvýšil na 75.620, uvádza agentúra Reuters.



V súvislosti s týmto ochorením má Francúzsko siedmy najvyšší počet obetí na svete. Ministerstvo zdravotníctva tiež v piatok informovalo o 22.858 nových potvrdených prípadoch - čo je oproti štvrtku (23.770) a minulému piatku (23.292) mierny pokles. Doposiaľ Francúzsko zaevidovalo 3,15 milióna prípadov infekcie.