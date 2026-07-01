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Francúzsko zavádza dodatočnú rodičovskú dovolenku
Nové ustanovenia sa vzťahujú na rodičov detí narodených 1. januára 2026 alebo neskôr a nárok na ne majú aj adoptívni rodičia.
Autor TASR
Paríž 1. júla (TASR) - Francúzsko v stredu zaviedlo dodatočné predĺženie platenej rodičovskej dovolenky. Agentúra AFP uviedla, že ide o najnovšie z radu opatrení, prostredníctvom ktorých sa vláda prezidenta Emmanuela Macrona snaží oživiť stagnujúcu pôrodnosť v krajine, píše TASR.
V roku 2024 Macron predstavil plán boja proti neplodnosti a klesajúcej pôrodnosti, pričom vyhlásil, že tento krok pomôže pripraviť pôdu pre „demografické znovuvyzbrojenie“ Francúzska.
Platená materská dovolenka v prípade prvého dieťaťa vo Francúzsku doposiaľ trvala necelé štyri mesiace, zatiaľ čo otcovia mali po narodení dieťaťa nárok na 28 dní dovolenky.
Podľa nových pravidiel, ktoré nadobudli účinnosť v stredu, si matky a otcovia môžu teraz rozdeliť dodatočnú dovolenku v dĺžke jedného alebo dvoch mesiacov nad rámec existujúcich nárokov, a to buď spoločne alebo oddelene. Rodičia budú počas prvého mesiaca poberať 70 percent svojej čistej mzdy a počas druhého mesiaca 60 percent.
Nové ustanovenia sa vzťahujú na rodičov detí narodených 1. januára 2026 alebo neskôr a nárok na ne majú aj adoptívni rodičia.
Podľa Národného štatistického úradu zaznamenalo vlani Francúzsko – po prvýkrát od konca druhej svetovej vojny – viac úmrtí ako narodení, teda prirodzený populačný prírastok bol negatívny.
Feministické aktivistky tvrdia, že nová reforma je nedostatočná a je nepravdepodobné, že prispeje k zlepšeniu rodovej rovnosti v krajine. Poukázali pritom na to, že dodatočnú dovolenku bude s väčšou pravdepodobnosťou čerpať partner s nižším príjmom, ktorým je zvyčajne žena.
V roku 2024 Macron predstavil plán boja proti neplodnosti a klesajúcej pôrodnosti, pričom vyhlásil, že tento krok pomôže pripraviť pôdu pre „demografické znovuvyzbrojenie“ Francúzska.
Platená materská dovolenka v prípade prvého dieťaťa vo Francúzsku doposiaľ trvala necelé štyri mesiace, zatiaľ čo otcovia mali po narodení dieťaťa nárok na 28 dní dovolenky.
Podľa nových pravidiel, ktoré nadobudli účinnosť v stredu, si matky a otcovia môžu teraz rozdeliť dodatočnú dovolenku v dĺžke jedného alebo dvoch mesiacov nad rámec existujúcich nárokov, a to buď spoločne alebo oddelene. Rodičia budú počas prvého mesiaca poberať 70 percent svojej čistej mzdy a počas druhého mesiaca 60 percent.
Nové ustanovenia sa vzťahujú na rodičov detí narodených 1. januára 2026 alebo neskôr a nárok na ne majú aj adoptívni rodičia.
Podľa Národného štatistického úradu zaznamenalo vlani Francúzsko – po prvýkrát od konca druhej svetovej vojny – viac úmrtí ako narodení, teda prirodzený populačný prírastok bol negatívny.
Feministické aktivistky tvrdia, že nová reforma je nedostatočná a je nepravdepodobné, že prispeje k zlepšeniu rodovej rovnosti v krajine. Poukázali pritom na to, že dodatočnú dovolenku bude s väčšou pravdepodobnosťou čerpať partner s nižším príjmom, ktorým je zvyčajne žena.