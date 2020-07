Francúzsko zavedie povinné testy na COVID-19 pre 16 rizikových krajín

Paríž 24. júla (TASR) - Francúzsky premiér Jean Castex v piatok oznámil, že Francúzsko zavedie povinné testy na ochorenie COVID-19 pre cestujúcich zo 16 krajín, v ktorých sa nákaza šíri vo zvýšenej miere. Informovala o tom agentúra AFP.



Občania týchto krajín budú musieť absolvovať test pred tým, ako ich vpustia do Francúzska, píše server The Local. Otestovať sa môžu dať ešte v krajine, z ktorej prichádzajú, alebo na letisku vo Francúzsku.



Toto testovanie sa vo Francúzsku podľa Castexa začne celoplošne vykonávať 1. augusta a bude sa vzťahovať aj na prístavy v krajine. Cestujúci s pozitívnymi výsledkami testov budú musieť zostať 14 dní v izolácii.



Medzi týchto 16 krajín podľa AFP patria Alžírsko, Bahrajn, Brazília, India, Izrael, Juhoafrická republika (JAR), Katar, Kuvajt, Madagaskar, Omán, Panama, Peru, Spojené arabské emiráty (SAE), Srbsko, Turecko a USA.



Francúzsko podľa správy neumožňuje bežné lety do týchto 16 krajín a z nich. Občania Francúzska alebo osoby s trvalým pobytom vo Francúzku však z týchto krajín pricestovať môžu.



Caxtex Francúzom takisto odporučil, aby sa vyhýbali ceste do španielskeho regiónu Katalánsko, "až kým sa zdravotná situácia nezlepší", napísala na svojej webovej stránke rozhlasová stanica RFI.



Francúzsko hlásilo vo štvrtok večer výrazný denný nárast prípadov nákazy novým koronavírusom, ktorých v krajine za posledných 24 hodín pribudlo viac ako 1000. Výskumníci zároveň oznámili, že opäť našli stopy ochorenia COVID-19 v kanalizačnej sieti v Paríži.



V krajine zasa vznikla séria lokalizovaných ohnísk nákazy, na základe čoho úrady zaviedli povinné nosenie rúšok v uzatvorených verejných priestoroch. Za nedodržanie tohto opatrenia hrozí ľuďom pokuta vo výške 135 eur.