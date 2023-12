Francúzi zavedú sankcie voči extrémistom z radov izraelských osadníkov

Paríž 19. septembra (TASR) - Francúzsko zavedie sankcie voči niektorým extrémistom z radov izraelských osadníkov zapojeným do násilností voči Palestínčanom na okupovanom západnom brehu Jordánu. V utorok to oznámila francúzska ministerka zahraničných vecí Catherine Colonnaová, informuje TASR podľa agentúry AFP.



Francúzsko "sa rozhodlo prijať opatrenia... proti niektorým extrémistickým izraelským osadníkom," uviedla Colonnaová, ktorá navštívila Izrael a Západný breh.



Vlnu násilia voči Palestínčanom v Predjordánsku, na ktorej sa podieľa časť osadníkov, označila za "neprijateľnú".



Viaceré štáty Západu a Európskej únie v piatok vyzvali Izrael, aby "podnikol konkrétne kroky na zastavenie bezprecedentného násilia" zo strany židovských osadníkov na Západnom brehu.



Vo výzve Austrálie, Británie, Kanady, Francúzska a niekoľkých ďalších európskych krajín sa zdôrazňuje "bezprecedentný počet útokov spáchaných extrémistickými osadníkmi" od začiatku októbra, ktoré si v radoch palestínskych civilistov vyžiadali osem obetí a 83 zranených.



Toto vyhlásenie prišlo niekoľko dní po tom, ako predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová podporila uvalenie sankcií na "extrémistických" osadníkov zapojených do násilností voči Palestínčanom.



Izraelská armáda okrem toho vykonáva na západnom brehu Jordánu početné protiteroristické operácie zamerané voči ozbrojencom rôznych palestínskych militantných skupín, ktorí útočia na izraelské sily. Pred niekoľkými dňami izraelská armáda podľa vlastných vyjadrení zničila viacero laboratórií na výrobu bômb a podzemných tunelov v meste Džanín, ktoré je považované za baštu militantov, uvádza agentúra Reuters.