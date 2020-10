Zavraždenému francúzskemu učiteľovi posmrtne udelia Rad čestnej légie

Paríž 20. októbra (TASR) – Samuel Paty, 47-ročný francúzsky učiteľ dejepisu, ktorého minulý týždeň v meste Conflans-Sainte-Honorine pri Paríži dekapitáciou zavraždil podozrivý islamista, dostane posmrtne najvyššie štátne vyznamenanie – Rad čestnej légie. Oznámil to v utorok francúzsky minister školstva Jean-Michel Blanquer, ktorého citovala tlačová agentúra Reuters.



Patyho zavraždil 18-ročný islamista čečenského pôvodu v piatok za denného svetla pred školou, v ktorej učil. Polícia útočníka neskôr zastrelila.



Mladík sa svojím činom chcel učiteľovi pomstiť za to, že žiakom ukazoval karikatúry proroka Mohameda v súvislosti so slobodou prejavu. Moslimovia veria, že akékoľvek zobrazovanie proroka Mohameda je rúhaním.



Vražda šokovala Francúzsko a evokovala spomienky na útok, ktorý sa odohral pred piatimi rokmi v parížskej redakcii satirického časopisu Charlie Hebdo, píše Reuters. Verejní činitelia označili vraždu za útok na republiku a francúzske hodnoty. V stredu sa na univerzite Sorbonne v Paríži bude konať celoštátna spomienková ceremónia.



Polícia zadržala v súvislosti s vraždou 15 podozrivých. Sú medzi nimi príbuzní útočníka i štyria žiaci školy College du Bois-d'Aulne, kde Paty učil dejepis a zemepis. Polícia v pondelok vykonala razie u desiatok ľudí podozrivých z islamistickej radikalizácie.



Minister vnútra Gérald Darmanin oznámil, že sa začalo i vyšetrovanie vo viac ako 80 prípadoch v spojitosti s nenávistnými prejavmi na internete. Zavraždený učiteľ bol tiež terčom takýchto útokov. Podľa Darmanina bola na Patyho zrejme uvalená fatva.



V reakcii na vraždu Patyho chce 13 regiónov Francúzska vydať knihu všetkých politických a náboženských karikatúr, ktorej výtlačky budú následne distribuované do stredných škôl.



Po útoku na redakciu Charlie Hebdo v roku 2015 zažilo Francúzsko vlnu islamistických útokov, ktorá vedenie štátu podnietila k celonárodnej diskusii o mieste islamu v sekulárnej spoločnosti.