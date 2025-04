Francúzsko zažilo druhú vlnu útokov na väznice a majetok zamestnancov

Paríž 16. apríla (TASR) - Väznice vo Francúzsku zasiahla v noci na stredu druhá vlna podpaľačských útokov. Došlo k nim v mestách Tarascon v južnom Francúzsku, kde boli na služobnom parkovisku väznice podpálené tri autá, ako aj v meste Aix-Luynes, kde bolo podpálené auto zaparkované pred domom väzenského dozorcu, a tiež v Meaux východne od Paríža, kde neznámi páchatelia hodili zápalnú fľašu do vestibulu bytového domu, kde býva zamestnankyňa väznice. Na jednom z väzenských objektov sa našli stopy po streľbe. Informoval o tom spravodajský web France Info, píše TASR.



Najmenej v dvoch objektoch boli na múroch či autách nasprejované písmená „DDPF“ - ide o skratku, ktorá v preklade znamená „práva francúzskych väzňov“.



Táto skratka je súčasne aj názvom kanála na platforme Telegram, kde sa diskutuje o útokoch na francúzske väznice, ktoré sa odohrali od nedeľného večera. Cieľom skupiny je „odsúdiť porušovanie základných práv väzňov, ktoré má minister Gérald Darmanin v úmysle podkopať“, a vyzvať „väzňov, aby sa zmobilizovali a prebudili“.



Začiatkom tohto týždňa bolo podobným útokom - jednému s použitím strelnej zbrane - vystavených najmenej šesť väzníc alebo podobných objektov v rôznych častiach Francúzska. V niektorých z nich si svoje tresty odpykávajú najnebezpečnejší zločinci.



Francúzsky minister vnútra Gérald Darmanin v utorok označil tieto útoky za teroristické činy. V stredu vo vysielaní CNews a Europe 1 povedal, že nemôže vylúčiť žiadny scenár. Pripustil aj možnosť, že ľudia spojení s obchodom s drogami sa takýmito útokmi možno snažia zastrašiť úrady a tých, ktorí pracujú vo väzniciach. "Jednoznačne sú to ľudia, ktorí sa snažia destabilizovať štát tým, že zastrašujú," doplnil Darmanin.



Vyšetrovanie útokov, ktorých terčom bola aj Národná škola väzenskej správy, prevzala Národná protiteroristická prokuratúra (PNAT). PNAT pri vyšetrovaní budú pomáhať aj príslušníci domácej spravodajskej agentúry DGSI. Nemenovaný bezpečnostný zdroj podľa Reuters uviedol, že zatiaľ neexistujú žiadne dôkazy o zahraničnom zasahovaní.



Reuters ozrejmil, že miestne trhy s drogami vo Francúzsku sa za roky rekordného importu kokaínu z Južnej Ameriky do Európy zmenili a majú za následok aj vlnu násilia. Napriek rekordným záchytom kokaínu vo Francúzsku gangy žnú neočakávané úspechy, pretože expandujú zo svojich tradičných bášt - ako je prístavné mesto Marseille - do menších miest, ktoré nie sú zvyknuté na násilie sprevádzajúce často obchodovanie s drogami.