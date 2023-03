Francúzi už 10. deň štrajkujú a protestujú proti dôchodkovej reforme

Paríž 28. marca (TASR) - Francúzsko v utorok zažíva v poradí desiaty deň štrajkov a protestov proti zákonu o reforme dôchodkového systému, ktorý zahŕňa zvýšenie veku odchodu do dôchodku zo 62 na 64 rokov. Do ulíc francúzskych miest je nasadený rekordný počet policajtov, píše agentúra AFP.



Minister vnútra Gérald Darmanin uviedol, že v utorok bude v uliciach nasadených 13.000 príslušníkov bezpečnostných zložiek - z toho 5500 v Paríži. Tento rekordný počet minister odôvodnil "veľkým rizikom pre verejný poriadok". Dodal, že podľa predpokladov by sa k protestom v Paríži, ale aj inde, mohlo pripojiť viac ako 1000 radikálnych výtržníkov - niektorí aj zo zahraničia, informuje TASR.



Francúzsky prezident Emmanuel Macron sa v pondelok stretol s premiérkou Élisabeth Bornovou, ďalšími ministrami kabinetu a vysokopostavenými zákonodarcami na krízových rokovaniach v Elyzejskom paláci, uviedla prezidentská kancelária.



Jeden z účastníkov stretnutia pred médiami citoval Macronovo vyjadrenie: "Musíme naďalej podávať ruku odborom."



V rámci pokusu o zmier s poslancami si Bornová naplánovala na tri týždne rozhovory s poslancami parlamentu, politickými stranami, miestnymi orgánmi a odbormi.



Očakáva sa, že Bornová im predstaví nové opatrenia, ktoré majú zmierniť vplyv zákona o dôchodkovej reforme na ľudí vykonávajúcich fyzicky náročné práce, upraviť podmienky pre starších zamestnancov i možnosti na rekvalifikáciu.



Prvé reakcie na Bornovej ponuku sú skôr odmietavé. Prezident odborového zväzu CGT Philippe Martinez zopakoval, že cieľom odborárov je stiahnutie zákona o dôchodkoch.



Hovorca vlády Olivier Véran však upozornil, že o zákone o dôchodkovej reforme sa už nediskutuje. "Je to už minulosť," povedal.



AFP konštatuje, že protestné hnutie proti dôchodkovej reforme sa zmenilo na najväčšiu domácu krízu Macronovho druhého prezidentského mandátu.



Policajný zdroj podľa AFP uviedol, že v utorok je v celej krajine ohlásených okolo 200 zhromaždení s účasťou až 900.000 ľudí, z toho asi 100.000 v Paríži. Očakáva sa, že na protestoch budú najmä mladí ľudia.



Súčasťou 10. dňa mobilizácie proti reforme sú aj obmedzenia vo vlakovej doprave: podľa spoločnosti SNCF premávajú v priemere tri z piatich vysokorýchlostných vlakov triedy TGV a jeden z dvoch regionálnych vlakov triedy TER. V obmedzenom režime premáva aj parížske metro. V základnom školstve bude podľa hlavného odborového zväzu FSU štrajkovať 30 percent učiteľov.



Vo francúzskej metropole pokračuje štrajk smetiarov, ku ktorým sa pridali aj pracovníci spaľovne odpadov v Ivry na okraji Paríža. V dôsledku štrajkov zamestnancov rafinérií má približne 15 percent čerpacích staníc vo Francúzsku nedostatok benzínu.



Parížsky Louvre, ktorý je najnavštevovanejším múzeom na svete, zostal v pondelok zatvorený po tom, ako robotníci zablokovali vstup do tejto vyhľadávanej pamätihodnosti.