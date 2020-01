Francúzsko zažíva štvrtý protest proti reforme dôchodkovej reformy

Paríž 9. januára (TASR) - Za účasti železničiarov, učiteľov, lekárov, právnikov a príslušníkov ďalších profesií sa vo štvrtok vo Francúzsku koná ďalší celoštátny deň protestov a štrajkov proti vládnemu návrhu na prepracovanie dôchodkového systému. Informovala o tom agentúra AP. Denník Le Monde na svojom webe pripomenul, že ide už o štvrtý celoštátny deň protestov.



Rozhovory medzi vládou a odborovými zväzmi, ktoré boli obnovené v utorok, zatiaľ nevyústili do žiadneho kompromisu. Na piatok je naplánované nové kolo rokovaní o financovaní nového dôchodkového systému.



Prezident Emmanuel Macron požiadal svoju vládu, aby urýchlene našla kompromis s odbormi, keďže protesty a štrajky trvajú už šesť týždňov.



Vláda sa zatiaľ pridŕža svojho plánu na zvýšenie veku odchodu do dôchodku zo 62 na 64 rokov, čo je súčasne aj najviac kritizovaná časť návrhu.



Cieľom zmien presadzovaných vládou je zjednotiť 42 rôznych dôchodkových systémov, ktoré vo Francúzsku paralelne fungujú, do jedného. V rámci týchto osobitných dôchodkových systémov majú niektorí zamestnanci, napríklad železničiari, právo na predčasný dôchodok; iní — právnici a lekári — zasa majú daňové úľavy.



Odbory sa obávajú, že po zavedení vládnej reformy do praxe budú musieť Francúzi pracovať dlhšie a dostanú nižšie dôchodky.



Podľa najnovších prieskumov verejnej mienky štrajk a protesty proti vládnej reforme stále podporuje najmenej polovica Francúzov.



Súčasťou protestov je aj štrajk zamestnancov v mestskej, železničnej, autobusovej i leteckej doprave, energetike, školstve, zdravotníctve, súdnictve, kultúre a vo verejnej správe. K protestom sa pridali i zamestnanci parížskej Opery či personál, ktorý zabezpečuje prevádzku Eiffelovej veže. Aj vo štvrtok pokračujú blokády ropných rafinérií a skladov pohonných látok. Odborári na štvrtok avizovali aj blokády prístavov.



Veľké pochody odporcov dôchodkovej reformy sa konali alebo ešte len budú konať vo štvrtok konať v mestách Paríž, Marseille, Lyon, Bordeaux, Toulouse, Rouen, La Rochelle, Besançon, Rennes, Metz, Caen a ďalších.