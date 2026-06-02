Utorok 2. jún 2026
Francúzsko zaznamenalo najteplejšiu jar v histórii meraní

Lyon - Pes sa ochladzuje vo fontáne počas horúčavy vo francúzskom meste Lyon v piatok 29. mája 2026. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Paríž 2. júna (TASR) - Francúzsko zaznamenalo najteplejšiu jar od začiatku meraní v roku 1900, uviedla v utorok tamojšia meteorologická služba Meteo France. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

„S priemernou teplotou 13,8 stupňa Celzia je táto jar 2026 najteplejšou, aká bola kedy zaznamenaná,“ uviedla služba v správe za mesiace marec až máj. Predbehla tak predchádzajúce rekordy z rokov 2011 a 2020. Koniec jari priniesol „bezprecedentnú vlnu horúčav“, ktorá zasiahla najmä veľkú časť severozápadu krajiny, uviedla Meteo France.

Francúzsko, Spojené kráľovstvo a Portugalsko zaznamenali tento rok svoje najhorúcejšie máje v histórii meraní. Podľa agentúry AFP vytlačil teploty v západnej Európe výrazne nad normálne úrovne závan teplého vzduchu zo severnej Afriky.
