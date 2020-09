Francúzsko zaznamenalo nový rekord, pribudlo viac ako 13.000 prípadov

ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Paríž 18. septembra (TASR) - Francúzsko v piatok oznámilo, že za posledných 24 hodín zaznamenalo 13.215 nových potvrdených prípadov nákazy koronavírusom, čo je nový rekord. Vo štvrtok počet prípadov infekcie už druhýkrát za týždeň presiahol 10.000.Informácie priniesla tlačová agentúra Reuters.Francúzske ministerstvo zdravotníctva takisto uviedlo, že počet úmrtí na ochorenie COVID-19 spôsobované novým druhom koronavírusu stúpol na 31.249 oproti štvrtkovým 31.095 - nárast o 154 úmrtí je štvormesačným maximom.Počty mŕtvych ľudí s diagnostikovaným ochorením COVID-19 stúpajú prvýkrát od skončenia celoštátnej karantény (lockdownu), ktorá trvala od marca do mája. Úrad verejného zdravia tiež varoval, že všetky koronavírusové ukazovatele sa teraz zhoršujú. V piatok to napísala agentúra AFP.Kým donedávna prípady infekcie pribúdali prevažne medzi mladými ľuďmi, nákaza sa teraz rýchlo šíri aj medzi ľuďmi nad 75 rokov.Hospitalizácií a pacientov prijatých na jednotky intenzívnej starostlivosti (JIS) takisto pribúda, dodal úrad.Vo Francúzsku silnejú aj obavy z toho, že je problém dostať sa na test na koronavírus - predovšetkým v oblasti Paríža, pretože dopyt je obrovský. Premiér Jean Castex minulý týždeň pripustil, že vláda sa v tomto musí viac snažiť." povedal Daniel Lévy-Bruhl, šéf oddelenia úradu pre respiračné infekcie.Minister zdravotníctva Olivier Véran vo štvrtok povedal, že Francúzsko pripravuje prísnejšie obmedzenia v niektorých mestách, aby sa zastavilo pribúdanie prípadov ochorenia COVID-19.Mesto Nice na Francúzskej riviére, stále si vychutnávajúce neskoré leto, v piatok oznámilo viaceré obmedzenia, napríklad v parkoch a na plážach sa môže zhromažďovať najviac desať ľudí. Po 20.00 h bude zakázané kupovať alebo konzumovať alkohol na verejnosti v meste, pričom bary už nebudú môcť mať otvorené celú noc.Úrady v Paríži v piatok takisto vyzvali ľudí, aby sa nezhromažďovali viac ako desiati, a to na verejnosti aj v súkromí, pretože nákaza sa "".