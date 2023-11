Francúzsko zaznamenalo od 7. októbra vyše 1500 antisemitských činov

Paríž 14. novembra (TASR) - Francúzsko zaznamenalo od vypuknutia konfliktu medzi Izraelom a palestínskym hnutím Hamas viac ako 1500 antisemitských činov. V utorok to uviedol francúzsky minister vnútra Gerald Darmanin, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Vo Francúzsku žijú početné židovské a moslimské komunity. Brutálny útok Hamasu na Izrael 7. októbra a následné izraelské vojenské údery v Pásme Gazy zvýšili medzi nimi napätie.



"Bolo zaznamenaných 1 518 antisemitských činov... Ide najmä o urážky, no nechýbajú ani napadnutia a zranenia," povedal Darmanin pre rozhlasovú stanicu Europe 1.



Ide o viac ako trojnásobný nárast v porovnaní so 436 antisemitskými činmi za celý rok 2022.



Darmanin uviedol, že vo Francúzsku boli aj protimoslimské incidenty, ale v menšom rozsahu ako antisemitské. Priblížil, že niektoré mešity v krajine čelili násilným vyhrážkam.



Od útoku Hamasu na Izrael bolo vo Francúzsko začatých 330 vyšetrovaní antisemitských činov a ospravedlňovania terorizmu, informovalo francúzske ministerstvo spravodlivosti.



Vo Francúzsku sa v nedeľu zúčastnilo na pochode proti antisemitizmu viac ako 180.000 ľudí. V sobotu zase v Paríži tisícky ľudí požadovali "zastavenie masakry v Gaze", pripomína AFP.



Parížska prokuratúra začala v októbri vyšetrovať incident, pri ktorom boli na budovy v Paríži a predmestiach francúzskej metropoly namaľované desiatky Dávidových hviezd.