Francúzsko zaznamenalo prvý prípad nákazy indickým variantom COVID-19

Bordeaux 29. apríla (TASR) - Vo Francúzsku zaznamenali prvý prípad tzv. indického variantu nového koronavírusu, informoval vo štvrtok riaditeľ zdravotníckej agentúry v regióne Nové Akvitánsko Benoit Elleboode.



Podľa agentúry AFP uviedol, že "indický variant zistili" u osoby, ktorá sa vrátila z Indie.



Pred dvoma dňami francúzsky minister zdravotníctva Olivier Véran vyhlásil, že v kontinentálnom Francúzsku nebol zistený "žiadny prípad variantu indického pôvodu".



India čelí prudkému nárastu prípadov nákazy a úmrtí a narastajú obavy, že tzv. indický variant nového koronavírusu B.1.617 môže viesť k vážnej zdravotnej katastrofe.



Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v noci na stredu informovala, že indický variant koronavírusu bol zistený vo viac ako 1200 genómových sekvenciách v najmenej 17 krajinách sveta. WHO však tento variant zatiaľ neklasifikovala ako znepokojujúci, čo by znamenalo, že je nebezpečnejší alebo nákazlivejší než pôvodný vírus, ale len ako "hodný pozornosti".