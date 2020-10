Paríž 8. októbra (TASR) - Francúzsko zaznamenalo rekordných 18.476 nových prípadov infekcie novým druhom koronavírusu. Prírastok za predošlých 24 hodín oznámilo v stredu neskoro večer francúzske ministerstvo zdravotníctva, informovala agentúra DPA.



Predošlý najvyšší prírastok od začiatku pandémie, a to 16.972, hlásilo pritom Francúzsko len uplynulú sobotu. Stredajší nárast infikovaných je zároveň značne vyšší ako 10.489 prípadov nákazy, ktoré francúzske úrady hlásili o deň skôr.



Agentúra Reuters si všíma, že vo Francúzsku je s ochorením COVID-19 aktuálne hospitalizovaný najvyšší počet ľudí za posledné tri mesiace, a to približne 7500 pacientov.



Od začiatku pandémie zaznamenali vo Francúzsku celkovo 653.509 prípadov nákazy a 32.445 súvisiacich úmrtí.



Francúzsky prezident Emmanuel Macron v stredu avizoval zavedenie ďalších epidemiologických opatrení zameraných na potlačenie šírenia vírusu. "Na miestach, kde sa choroba šíri príliš rýchlo... budú zavedené nové reštrikcie," povedal Macron bez bližších podrobností v rozhovore pre televízne stanice TF1 a France2.



Francúzsky minister zdravotníctva Olivier Véran a minister financií Bruno Le Maire majú mať v tejto súvislosti vo štvrtok o 18.00 h tlačovú konferenciu.



V mnohých francúzskych mestách je aktuálne povinné nosiť rúška na tvár aj v exteriéroch. V prístavnom meste Marseilles sú zatvorené Reštaurácie a bary. Obdobné reštrikcie platia aj pre Paríž, kde sú do 19. októbra zatvorené bary a kaviarne.