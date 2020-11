Francúzsko zaznamenalo rekordných vyše 52 000 nových prípadov

Paríž 2. novembra (TASR) – Vo Francúzsku za posledných 24 hodín pribudlo 52 518 prípadov ochorenia COVID-19, čo je najvyšší denný prírastok od začiatku pandémie. Informoval o tom denník The Guardian.



Doteraz najvyšší denný prírastok nových prípadov (46.290) evidovali úrady v nedeľu.



Aktuálna bilancia naznačuje, že účinky lockdownu, ktorý v krajine zaviedli v piatok, sa ešte neprejavili, píše The Guardian.



Počet hospitalizovaných pacientov infikovaných novým koronavírusom sa totiž opäť zvýšili o viac ako 1000 a dosiahol štvormesačné maximum 25 143 hospitalizovaných. Na jednotkách intenzívnej starostlivosti pribudlo za 24 hodín 152 pacientov, čím sa ich celkový počet zvýšil na 3 730, čo taktiež predstavuje štvormesačné maximum, píše agentúra Reuters.



Francúzsko zaznamenalo celkovo už viac ako 37 000 úmrtí a viac než polovica nemocničných lôžok na jednotkách intenzívnej starostlivosti je už obsadená pacientmi s koronavírusom.



Počet ľudí vo Francúzsku, ktorí podľahli ochoreniu COVID-19, stúpol za posledný deň o 416. V nedeľu to bolo 231 úmrtí. Sedemdňový kĺzavý medián sa pohybuje na úrovni 345 úmrtí. Od začiatku pandémie v krajine evidujú 1 466 433 infikovaných.



Francúzsko zaviedlo v piatok už po druhýkrát v tomto roku lockdown, v rámci ktorého zatvorili všetky obchody predávajúce iný než nevyhnutný tovar.



Lockdown vo Francúzsku potrvá minimálne do 1. decembra. Prezident Emmanuel Macron minulý týždeň varoval, že koronavírus sa šíri rýchlosťou, ktorú nepredvídali ani tie najpesimistickejšie predpovede.