Francúzsko zdvojnásobí počet dávok vakcín, ktoré daruje iným krajinám

Paríž 26. septembra (TASR) - Francúzsko zdvojnásobí počet dávok vakcín proti koronavírusu, ktoré pošle chudobnejším krajinám, na 120 miliónov. Francúzsky prezident Emmanuel Macron to oznámil v sobotu vo videu odvysielanom počas koncertu Svetový občan v Paríži. Citovala ho tlačová agentúra AFP.



"Je nespravodlivé, že v iných krajinách očkovanie evidentne veľmi zaostáva..." povedal Macron. "Musíme to urýchliť. Francúzsko sa zaväzuje, že zdvojnásobí počet dávok, ktoré poskytuje. Zvýšime ich zo 60 miliónov na 120 miliónov," dodal.



Spojené štáty už v stredu oznámili, že zdvojnásobia darované dávky vakcín, takže celkovo venujú 1,1 miliardy dávok.



Prezident USA Joe Biden označil pandémiu za "krízu, ktorú musia riešiť všetci do jedného". A doplnil: "Potrebujeme, aby sa aj iné krajiny s vysokými príjmami pridali podľa svojich možností."



Európska únia prisľúbila, že venuje 500 miliónov dávok.



A čínsky prezident Si Ťin-pching vo video odkaze odvysielanom v utorok v OSN prisľúbil celkovo dve miliardy dávok do konca tohto roka. Zopakoval tak údaj, už oznámený čínskymi úradmi.



Šéf Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus opakovane odsúdil nespravodlivú, obrovskú nevyváženosť v rozdeľovaní dávok vakcín medzi bohaté a chudobné krajiny.



"Nebudem mlčať, keď si spoločnosti a krajiny, ktoré majú pod kontrolou celosvetové zásoby vakcín, myslia, že chudobným tohto sveta stačia zvyšky," povedal Tedros tento mesiac.