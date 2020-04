Francúzski žiaci sa vrátia v máji do škôl v rúškach

Paríž 26. apríla (TASR) - Žiaci základných a stredných škôl vo Francúzsku sa od 11. mája vrátia opäť do tried za prísnych bezpečnostných opatrení, pričom budú musieť nosiť na tvárach rúška, informovala agentúra DPA s odvolaním sa na vládne zdroje.



Vládny krízový tím zložený z vedcov takisto odporúča rozmiestniť lavice žiakov aspoň jeden meter od seba a triedy by sa mali niekoľko ráz denne dezinfikovať.



Francúzske školy zavreli svoje brány 14. marca, niekoľko dní pred tým než sa život v celej krajine prakticky zastavil kvôli reštriktívnym opatreniam proti novému koronavírusu.



Podľa krízového tímu by rodiny mali mať možnosť si vybrať, či chcú aby sa ich deti vrátili do školy ihneď po otvorení škôl alebo neskôr.



Rozvrh by mal byť upravený tak, aby sa deti z rozličných vekových skupín v škole nestretávali a obed by mali jesť priamo v triedach namiesto jedální.