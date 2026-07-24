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Francúzsko žiada o aktiváciu mechanizmu EÚ z dôvodu lesných požiarov
Stanica BBC informuje, že z juhozápadu Francúzska evakuovali približne 12.000 ľudí a orgány presúvajú ďalších 8000 osôb v dôsledku šírenia lesných požiarov v departemente Gironde.
Autor TASR
Paríž 24. júla (TASR) - Francúzsko požiadalo o aktiváciu mechanizmu Európskej únie v oblasti civilnej ochrany s cieľom pomôcť pri zvládaní lesných požiarov, uviedol v piatok francúzsky prezident Emmanuel Macron. So zvládaním týchto požiarov pomôžu aj SR a ČR, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
„Čoskoro nám budú pomáhať dve chorvátske lietadlá Canadair, dve portugalské lietadlá Air Tractor a dva ťažké vrtuľníky Black Hawk z Českej republiky a Slovenska,“ napísal Macron na sieti X.
Stanica BBC informuje, že z juhozápadu Francúzska evakuovali približne 12.000 ľudí a orgány presúvajú ďalších 8000 osôb v dôsledku šírenia lesných požiarov v departemente Gironde.
Podľa miestnych predstaviteľov požiar zničil približne 3400 hektárov pôdy pri Arcachonskom zálive. S požiarom bojuje zhruba 700 hasičov.
Na juhozápad Francúzska vyrazia v piatok aj slovenskí hasiči, ktorí pomôžu pri zvládaní rozsiahlych lesných požiarov. Nasadení budú v obci Saumos v regióne Gironde.
Lesné požiare zasiahli aj Španielsko a Taliansko. Španielske orgány nariadili tisícom ľudí južne a západne od Madridu, aby opustili svoje domovy. Vo štvrtok večer vyhlásili v regióne Madrid a provincii Ávila núdzový stav v súvislosti s požiarmi.
Španielske ministerstvo vnútra objasnilo, že cieľom tohto opatrenia je zrýchliť nasadenie prostriedkov na boj proti požiarom. V uplynulých dňoch evakuovali z regiónu Madrid, kde horí niekoľko požiarov, viac než 10.000 ľudí.
Médiá v Španielsku informovali, že požiar, ktorý vypukol v Ávile, sa nekontrolovateľne šíri a obyvateľom troch obcí úrady nariadili, aby zostali doma. V obci El Tiemblo evakuovali 1500 ľudí.
Najväčší požiar zúri na druhej strane Madridu, v provincii Guadalajara, približne 100 kilometrov severne od hlavného mesta. Od štvrtka minulého týždňa, kedy požiar vznikol, už spálil asi 32.000 hektárov pôdy.
„Čoskoro nám budú pomáhať dve chorvátske lietadlá Canadair, dve portugalské lietadlá Air Tractor a dva ťažké vrtuľníky Black Hawk z Českej republiky a Slovenska,“ napísal Macron na sieti X.
Stanica BBC informuje, že z juhozápadu Francúzska evakuovali približne 12.000 ľudí a orgány presúvajú ďalších 8000 osôb v dôsledku šírenia lesných požiarov v departemente Gironde.
Podľa miestnych predstaviteľov požiar zničil približne 3400 hektárov pôdy pri Arcachonskom zálive. S požiarom bojuje zhruba 700 hasičov.
Na juhozápad Francúzska vyrazia v piatok aj slovenskí hasiči, ktorí pomôžu pri zvládaní rozsiahlych lesných požiarov. Nasadení budú v obci Saumos v regióne Gironde.
Lesné požiare zasiahli aj Španielsko a Taliansko. Španielske orgány nariadili tisícom ľudí južne a západne od Madridu, aby opustili svoje domovy. Vo štvrtok večer vyhlásili v regióne Madrid a provincii Ávila núdzový stav v súvislosti s požiarmi.
Španielske ministerstvo vnútra objasnilo, že cieľom tohto opatrenia je zrýchliť nasadenie prostriedkov na boj proti požiarom. V uplynulých dňoch evakuovali z regiónu Madrid, kde horí niekoľko požiarov, viac než 10.000 ľudí.
Médiá v Španielsku informovali, že požiar, ktorý vypukol v Ávile, sa nekontrolovateľne šíri a obyvateľom troch obcí úrady nariadili, aby zostali doma. V obci El Tiemblo evakuovali 1500 ľudí.
Najväčší požiar zúri na druhej strane Madridu, v provincii Guadalajara, približne 100 kilometrov severne od hlavného mesta. Od štvrtka minulého týždňa, kedy požiar vznikol, už spálil asi 32.000 hektárov pôdy.