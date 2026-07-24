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Francúzsko žiada o aktiváciu mechanizmu EÚ z dôvodu lesných požiarov

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Dym stúpa nad oblasťou lesných požiarov vo francúzskom meste Cap Ferret, na západe Francúzska 23. júla 2026. Foto: TASR/AP

Stanica BBC informuje, že z juhozápadu Francúzska evakuovali približne 12.000 ľudí a orgány presúvajú ďalších 8000 osôb v dôsledku šírenia lesných požiarov v departemente Gironde.

Autor TASR
Paríž 24. júla (TASR) - Francúzsko požiadalo o aktiváciu mechanizmu Európskej únie v oblasti civilnej ochrany s cieľom pomôcť pri zvládaní lesných požiarov, uviedol v piatok francúzsky prezident Emmanuel Macron. So zvládaním týchto požiarov pomôžu aj SR a ČR, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.

„Čoskoro nám budú pomáhať dve chorvátske lietadlá Canadair, dve portugalské lietadlá Air Tractor a dva ťažké vrtuľníky Black Hawk z Českej republiky a Slovenska,“ napísal Macron na sieti X.

Stanica BBC informuje, že z juhozápadu Francúzska evakuovali približne 12.000 ľudí a orgány presúvajú ďalších 8000 osôb v dôsledku šírenia lesných požiarov v departemente Gironde.

Podľa miestnych predstaviteľov požiar zničil približne 3400 hektárov pôdy pri Arcachonskom zálive. S požiarom bojuje zhruba 700 hasičov.

Na juhozápad Francúzska vyrazia v piatok aj slovenskí hasiči, ktorí pomôžu pri zvládaní rozsiahlych lesných požiarov. Nasadení budú v obci Saumos v regióne Gironde.

Lesné požiare zasiahli aj Španielsko a Taliansko. Španielske orgány nariadili tisícom ľudí južne a západne od Madridu, aby opustili svoje domovy. Vo štvrtok večer vyhlásili v regióne Madrid a provincii Ávila núdzový stav v súvislosti s požiarmi.

Španielske ministerstvo vnútra objasnilo, že cieľom tohto opatrenia je zrýchliť nasadenie prostriedkov na boj proti požiarom. V uplynulých dňoch evakuovali z regiónu Madrid, kde horí niekoľko požiarov, viac než 10.000 ľudí.

Médiá v Španielsku informovali, že požiar, ktorý vypukol v Ávile, sa nekontrolovateľne šíri a obyvateľom troch obcí úrady nariadili, aby zostali doma. V obci El Tiemblo evakuovali 1500 ľudí.

Najväčší požiar zúri na druhej strane Madridu, v provincii Guadalajara, približne 100 kilometrov severne od hlavného mesta. Od štvrtka minulého týždňa, kedy požiar vznikol, už spálil asi 32.000 hektárov pôdy.
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