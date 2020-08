Francúzsko pýta od Britov 30 miliónov libier na posilnenie pobrežia

Londýn 9. augusta (TASR) - Francúzsko žiada od Veľkej Británie sumu 30 miliónov libier (približne 33 miliónov eur), ktoré chce krajina použiť na zastavenie toku migrantov cez Lamanšský prieliv. Iba za posledných 24 hodín ich v Británii pristálo 151. Informoval o tom v sobotu britský denník Daily Mail.



Podľa denníku sa britská ministerka vnútra Priti Patelová spojila s ministrom obrany Benom Wallaceom, aby spolu vytvorili plán na riešenie migrantskej krízy v Spojenom kráľovstve.



Vyjednávaním s francúzskou stranou bol poverený bývalý člen britskej námornej pechoty Dan O'Mahoney. Ako denník dodal, očakáva sa od neho, že zastaví organizované skupiny, ktoré pašujú ľudí cez prieliv z francúzskeho mesta Calais.



Od štvrtka sa do Británie priplavilo dovedna 532 migrantov na malých člnoch, pričom len vo štvrtok ich britská pobrežná stráž zadržala 235.



Podľa televízie Sky News rastúci počet migrantov pokúšajúcich sa preplaviť cez prieliv zrejme súvisí s ich vysťahovávaním z utečeneckého tábora v Calais. To vraj v uplynulom období dosiahlo najvyššiu úroveň od roku 2016, čo však úrady v Calais popierajú.



Británia začala vyšetrovanie príčin nedávneho obrovského nárastu počtu migrantov plaviacich sa cez Lamanšský prieliv. Tento rok prieliv smerom do Británie prekročilo 3948 migrantov na vyše 300 plavidlách.