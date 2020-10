Francúzsko žiada od partnerov EÚ zákrok proti tureckému prezidentovi

Paríž 28. októbra (TASR) - Francúzsko od svojich partnerov v EÚ žiada, aby prijali opatrenia - vrátane možných sankcií - proti tureckému prezidentovi Recepovi Tayyipovi Erdoganovi pre sériu "provokácií". Uviedol to v stredu francúzsky minister pre európske záležitosti Clément Beaune.



"Musíme ísť ďalej... Budeme presadzovať dôrazné európske reakcie, ktoré by mohli zahŕňať aj sankcie," povedal Beaune v parlamente. Jeho slová priniesla agentúra AFP.



Turecká prokuratúra začala v stredu vyšetrovanie francúzskeho satirického týždenníka Charlie Hebdo pre karikatúru tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana.



Tento kreslený vtip vyostril spor medzi Tureckom a Francúzskom týkajúci sa karikatúr proroka Mohameda, ktorý sa začal po tom, čo čečenský moslim zavraždil francúzskeho učiteľa Samuela Patyho. Ten svojim študentom v rámci diskusie o slobode slova ukazoval karikatúry moslimského proroka Mohameda z časopisu Charlie Hebdo.



Erdogan cez víkend ostro kritizoval francúzskeho prezidenta Macrona, spochybnil jeho duševné zdravie a v pondelok vyzval Turkov, aby bojkotovali francúzske výrobky. Francúzsko v reakcii na Erdoganove výroky povolalo svojho veľvyslanca v Ankare na konzultácie do vlasti.



Macron po vražde učiteľa avizoval, že Francúzsko pritvrdí opatrenia voči radikálnemu islamu v krajine a že bude naďalej obhajovať slobodu slova vrátane uvedených karikatúr, čo vyvolalo hnev v mnohých moslimských štátoch.