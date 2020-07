Francúzsko získalo hlasový záznam zo zostreleného lietadla

Paríž 20. júla (TASR) - Francúzskym odborníkom skúmajúcim čierne skrinky ukrajinského lietadla zostreleného Iránom sa podarilo získať hlasový záznam z jeho pilotnej kabíny. Uviedol to v pondelok Úrad vyšetrovania a analýz civilného letectva (BEA), na ktorý sa odvolala agentúra DPA.



Získané hlasové údaje zaznamenávajú priebeh samotnej udalosti a francúzski experti ich odovzdali iránskym úradom, ktoré vedú vyšetrovanie.



Tento hlasový záznam je súčasťou jednej z dvoch takzvaných čiernych skriniek, ktoré sa nachádzajú v každom dopravnom lietadle. Druhú skrinku, ktorá zaznamenala letové údaje, skúmajú odborníci, uviedla BEA.



Všetkých 176 ľudí zahynulo v januári na palube lietadla smerujúceho z iránskeho Teheránu do Kyjeva, keď ho omylom zostrelili iránske revolučné gardy. Medzi obeťami sa nachádzali občania Ukrajiny, Iránu, Kanady, Švédska, Afganistanu, Nemecka a Británie.



Irán začiatkom mesiaca oznámil, že dôvodom zostrelenia lietadla bola "ľudská chyba", keďže bol chybne nastavený radar protivzdušnej obrany. Podľa Ukrajiny je však ešte príliš skoro na takéto vyhlásenie.



K nešťastiu došlo v čase, keď protivzdušná obrana v oblasti Teheránu bola v pohotovosti pre prípad, ak by USA uskutočnili odvetu za iránske útoky na americké ciele v susednom Iraku. Tieto útoky boli reakciou na zabitie iránskeho generála Kásema Solejmáního pri akcii amerického dronu v blízkosti letiska v Bagdade.