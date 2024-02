Francúzsko zjednodušilo pravidlá na odstrel vlkov útočiacich na stáda

Paríž 23. februára (TASR) - Vo Francúzsku od piatka platia nové pravidlá pre odstrel vlkov ohrozujúcich hospodárske zvieratá, informovala agentúra DPA. Nezvyšuje sa počet vlkov, ktoré smú farmári a poľovníci zastreliť, ale zjednodušujú sa administratívne predpisy.



Podľa ministra poľnohospodárstva Marca Fesneaua nové nariadenia požadovali "mnohí poľnohospodári". Televízia TF1 informovala, že sa nemení počet povolení na odstrel vlka. Chovatelia a zásahové tímy môžu ročne odstreliť maximálne 19 percent celkovej populácie vlkov. Rozhodujúce slovo má hlavný prefekt príslušného regiónu. V prípade "ťažkého roka" pre chov hospodárskych zvierat sa táto hranica môže zvýšiť na 21 percent.



TF1 dodala, že v minulom roku vo Francúzsku usmrtili 207 vlkov z celkového povoleného počtu 209. V roku 2024 by mohol byť povolený odstrel 219 vlkov. Presný údaj bude známy až po vyhodnotení sčítania vlčej populácie v marci.



Novým vládnym nariadením sa zvyšuje aj odškodnenie pre chovateľov po útokoch vlka, medveďa alebo rysa na ich stáda.



Vo Francúzsku evidujú asi 1100 vlkov, najmä v oblasti Álp regióne, na konci zimného obdobia 2017-18 ich bolo asi 430. Počet útokov na ovce sa zvýšil odvtedy z 11.080 na 12.500 v roku 2021.



Združenia na ochranu zvierat aj na základe týchto údajov kritizovali vládu, že chce zjednodušiť odstrel vlkov, hoci počet útokov na stáda sa zvýšil len minimálne.



Riaditeľ Francúzskej ligy na ochranu vtáctva Cédric Marteau upozornil, že "zvýšenie počtu odstrelov môže problém ešte zhoršiť. Svorky sa ešte viac rozptýlia, čo povedie k väčšiemu počtu útokov osamelých vlkov".



Vláda však svojím plánom chce "zosúladiť ochranu voľne žijúcich zvierat a bezpečnosť poľnohospodárov, ktorí pastierstvom pomáhajú udržiavať krajinu a biodiverzitu". Ministerstvo poľnohospodárstva upozorňuje, že tieto opatrenia môžu zmeniť rozhodnutia v súvislosti s vlkmi na celoeurópskej úrovni.



V polovici decembra Európska komisia oznámila, že chce znížiť úroveň ochrany vlkov, a to z "prísnej ochrany" na "ochranu". Vychádza to z vývoja populácie vlkov v Európe, ktorá v súčasnosti dosahuje viac ako 20.000 jedincov v 23 krajinách. Podľa mimovládnej organizácie Svetový fond na ochranu prírody (WWF) je tento návrh "škandalózny" a chýba mu "vedecké zdôvodnenie".