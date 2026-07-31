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Francúzsko zmrazilo majetok ruskej komentátorke Fiodorovovej
Francúzske ministerstvo vnútra prijalo rozhodnutie o vyhostení komentátorky po sérii obvinení, že šíri vo francúzskych médiách propagandu Kremľa.
Autor TASR
Paríž 31. júla (TASR) - Francúzsko v piatok oznámilo, že na šesť mesiacov zmrazilo majetok ruskej komentátorke Xeniji Fiodorovovej, na ktorú sa už vzťahuje príkaz na vyhostenie z krajiny. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Dekrét zverejnený v piatok s okamžitou platnosťou zmrazuje jej majetok. Francúzske ministerstvo financií spresnilo, že sa odvoláva na právny mechanizmus „zameraný na zabránenie páchaniu aktov zasahovania“, pričom platnosť tohto opatrenia je možné predĺžiť.
Ministerstvo vnútra nariadilo Fiodorovovej opustiť krajinu už v stredu. Stalo sa tak po obvineniach, že vo francúzskej televízii šírila kremeľskú propagandu.
Táto 45-ročná novinárka viedla francúzsku redakciu ruskej televízie RT, ktorá v roku 2023 ukončila činnosť v krajine v dôsledku sankcií EÚ po ruskej invázii na Ukrajinu.
Fiodorovová odvtedy pracovala pre mediálne impérium konzervatívneho francúzskeho miliardára Vincenta Bollorého, kde podľa kritikov šírila proruské naratívy, dodáva AFP.
Francúzske ministerstvo vnútra prijalo rozhodnutie o vyhostení komentátorky po sérii obvinení, že šíri vo francúzskych médiách propagandu Kremľa.
Ministerstvo v rozhodnutí ozrejmilo, že Fiodorovovej „konanie poškodzuje základné záujmy štátu“ a že jej prítomnosť na území Francúzska „z tohto dôvodu predstavuje mimoriadne závažnú a aktuálnu hrozbu pre verejný poriadok“.
Odborníci na dezinformácie upozorňovali na jej vplyv najmä v čase, keď sa krajina pripravuje na budúcoročné prezidentské voľby.
Dekrét zverejnený v piatok s okamžitou platnosťou zmrazuje jej majetok. Francúzske ministerstvo financií spresnilo, že sa odvoláva na právny mechanizmus „zameraný na zabránenie páchaniu aktov zasahovania“, pričom platnosť tohto opatrenia je možné predĺžiť.
Ministerstvo vnútra nariadilo Fiodorovovej opustiť krajinu už v stredu. Stalo sa tak po obvineniach, že vo francúzskej televízii šírila kremeľskú propagandu.
Táto 45-ročná novinárka viedla francúzsku redakciu ruskej televízie RT, ktorá v roku 2023 ukončila činnosť v krajine v dôsledku sankcií EÚ po ruskej invázii na Ukrajinu.
Fiodorovová odvtedy pracovala pre mediálne impérium konzervatívneho francúzskeho miliardára Vincenta Bollorého, kde podľa kritikov šírila proruské naratívy, dodáva AFP.
Francúzske ministerstvo vnútra prijalo rozhodnutie o vyhostení komentátorky po sérii obvinení, že šíri vo francúzskych médiách propagandu Kremľa.
Ministerstvo v rozhodnutí ozrejmilo, že Fiodorovovej „konanie poškodzuje základné záujmy štátu“ a že jej prítomnosť na území Francúzska „z tohto dôvodu predstavuje mimoriadne závažnú a aktuálnu hrozbu pre verejný poriadok“.
Odborníci na dezinformácie upozorňovali na jej vplyv najmä v čase, keď sa krajina pripravuje na budúcoročné prezidentské voľby.