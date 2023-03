Francúzsko znepokojilo zadržanie amerického novinára v Rusku

Paríž 30. marca (TASR) - Francúzsko vo štvrtok vyjadrilo znepokojenie nad zadržaním amerického novinára pracujúceho pre denník The Wall Street Journal v Rusku pre podozrenia z údajnej špionážnej činnosti v prospech USA. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



"Sme mimoriadne znepokojení a pri tejto príležitosti odsudzujeme represívny prístup" Ruska k ruským i zahraničným médiám, uviedla vo vyhlásení hovorkyňa francúzskeho ministerstva zahraničných vecí Anne-Claire Legendreová.



Zadržaný novinár Evan Gershkovich, ktorý plynule hovorí po rusky, v minulosti pracoval ako redaktor agentúry AFP v Moskve a pre spravodajský portál The Moscow Times v anglickom jazyku. Jeho rodina emigrovala z Ruska do USA v čase, keď bol ešte dieťa.



Ak bude Gershkovich usvedčený z trestného činu špionáže, môže mu v Rusku hroziť trest odňatia slobody až na 20 rokov.



Ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB) vo vyhlásení uviedla, že Gershkovich skúmal fungovanie ruskej žoldierskej Vagnerovej skupiny, ktorá zohráva významnú úlohu v ruskej vojenskej invázii na Ukrajine. Zároveň potvrdila, že 31-ročný reportér mal akreditáciu vydanú ruským rezortom diplomacie.



Samotný americký denník vo štvrtok "dôrazne poprel" obvinenia FSB a požiadal o okamžité prepustenie svojho reportéra, ktorého považuje za "dôveryhodného a lojálneho". The Wall Street Journal zároveň vyjadril v súvislosti s bezpečnosťou Gershkovicha "hlboké znepokojenie".



Rusko sa vo štvrtok vyjadrilo, že je ešte "príliš skoro" hovoriť o možnej výmene v súvislosti so zadržaným novinárom, píše AFP.