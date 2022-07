Francúzsko znepokojuje Draghiho demisia

Taliansky premiér Mario Draghi máva poslancom na konci jeho prejavu v parlamente 21. júla 2022. Foto: TASR/AP

Paríž 21. júla (TASR) - Demisia talianskeho premiéra Maria Draghiho spustí "obdobie neistoty" a bude znamenať stratu jedného z "pilierov Európy". Povedala to vo štvrtok francúzska ministerka pre európske záležitosti Laurence Booneová v rozhovore pre rozhlasovú stanicu France Inter.povedala Booneová. Dodala, že nadchádzajúce obdobie bude obdobím neistoty.Draghi podal vo štvrtok opätovne demisiu, ako sa aj očakávalo. Taliansky premiér síce ešte v stredu uspel v hlasovaní o dôvere v talianskom Senáte, no toto hlasovanie bojkotovala trojica koaličných strán.Vo štvrtok sa malo rovnaké hlasovanie konať aj v poslaneckej snemovni, Draghi však tamojšiu schôdzu prerušil. Poslancom povedal, že po tom, čo zlyhal jeho dosiaľ posledný pokus o oživenie koalície už nevidí možnosť ako ďalej vládnuť. Následne sa stretol s prezidentom Sergiom Mattarellom a opätovne podal demisiu.Kancelária prezidenta neskôr informovala, že Mattarella premiérovu demisiu "vzal na vedomie", no požiadal jeho vládu, aby zostala vo funkcii.K vládnej kríze v Taliansku došlo po tom, ako Hnutie piatich hviezd (M5S) – jeden z politických subjektov v širokej vládnej koalícii – minulý štvrtok odmietlo podporiť vládu pri hlasovaní o dôvere, spojenom s vládnym balíkom opatrení na pomoc rodinám a podnikateľom v súvislosti s rastom cien energií.Draghi po tomto hlasovaní podal demisiu. Mattarella ju však vtedy neprijal a požiadal premiéra, aby sa ešte usiloval hľadať podporu medzi zákonodarcami.AFP pripomína, že Draghi má blízke vzťahy s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom, pričom obaja vlani podpísali francúzsko-taliansku dohodu s cieľom je posilniť vzájomné vzťahy.