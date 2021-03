Francúzsko znova otvorí svoje veľvyslanectvo v Líbyi

Paríž 23. marca (TASR) - Francúzsko v pondelok znova otvorí svoje veľvyslanectvo v líbyjskej metropole Tripolis. Francúzsky prezident Emmanuel Macron chce týmto gestom podporiť postupný návrat stability do krajiny, ktorá sa už roky zmieta v chaose a konfliktoch, píše agentúra AFP, ktorá citovala utorňajšie vyhlásenie francúzskeho prezidenta.



"Od pondelka sa naše veľvyslanectvo v Tripolise znovu otvorí a náš veľvyslanec sa môže vrátiť na vaše územie, "informoval Macron predsedu líbyjskej prezidentskej rady Muhammada Júnisa Manfíma počas jeho návštevy Paríža.



Ako pripomína AFP, francúzske veľvyslanectvo bolo oficiálne zatvorené od júla 2014.



"Za seba a za Francúzsko chcem vyjadriť podporu novým líbyjským zjednoteným orgánom," uviedol Macron ktorý dodal, že regionálna stabilita by bez mieru v Líbyi nebola možná. Vyzval tiež všetky zahraničné sily v Líbyi, aby opustili túto krajinu.



Nová líbyjská dočasná vláda národnej jednoty dezignovaného premiéra Abdala Hamída Dubajbu vzišla z mierového procesu pod záštitou OSN. Líbyjskí zákonodarcovia ju 10. marca schválili vyslovením dôvery. Moci sa oficiálne ujala v utorok. Kabinet povedie vojnou sužovanú krajinu do decembrových volieb, čo je kľúčovým krokom k ukončeniu desať rokov trvajúceho rozvratu tohto severoafrického štátu.



Na ropu bohatá Líbya sa dostala do chaosu po tom, ako v roku 2011 počas povstania podporeného Severoatlantickou alianciou zvrhli dlhoročného diktátora Muammara Kaddáfího. Krajina sa neskôr rozdelila medzi dve konkurenčné vlády podporované rôznymi ozbrojenými skupinami a zahraničnými mocnosťami.