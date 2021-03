Francúzsko znova otvorilo svoje veľvyslanectvo v Líbyi

Paríž 30. marca (TASR) - Francúzsko v pondelok znovu otvorilo svoje veľvyslanectvo vo vojnou zmietanej Líbyi.



Plán otvoriť v Líbyi francúzske zastupiteľstvo oznámil francúzsky prezident Emmanuel Macron minulý týždeň, poznamenala agentúra DPA. Podľa nej Francúzsko takto chcelo do Líbye vyslať signál podpory pre jej novú, nedávno vymenovanú prechodnú vládu.



Nová líbyjská dočasná vláda národnej jednoty dezignovaného premiéra Abdala Hamída Dubajbu vzišla z mierového procesu pod patronátom OSN. Líbyjskí zákonodarcovia ju 10. marca schválili vyslovením dôvery.



Moci sa oficiálne ujala pred dvoma týždňami. Svojou návštevou v Líbyi novú vládu minulý týždeň podporili aj ministri zahraničných vecí Francúzska, Nemecka a Talianska.



Nový kabinet povedie vojnou sužovanú krajinu do parlamentných volieb, ktoré sa budú konať 24. decembra a označujú sa za kľúčový krok k ukončeniu desať rokov trvajúceho rozvratu tohto severoafrického štátu.



Na ropu bohatá Líbya sa dostala do chaosu po tom, ako v roku 2011 počas povstania podporeného Severoatlantickou alianciou zvrhli dlhoročného diktátora Muammara Kaddáfího. Krajina sa neskôr rozdelila medzi dve konkurenčné vlády podporované rôznymi ozbrojenými skupinami a zahraničnými mocnosťami.



Francúzsko v roku 2014 presťahovalo svoju diplomatickú misiu z Líbye do Tuniska. Rok pred tým sa jej budova v líbyjskej metropole Tripolis stala terčom útoku.